DRamatisk dag i vente: Farvel til flere hundrede ansatte

20 procent. Så meget er det politisk besluttet, at DR skal skæres ned.

I dag kommer de ansatte til at mærke konsekvensen af medieforliget, når det blive sat navne på, hvem der skal fyres og hvem der stadig har et job i DR.

I alt skal op mod 400 stillinger nedlægges i den historiske sparerunde. Ifølge Henrik Friis Vilmar, der er fællestillidsrepræsentant for journalisterne i DR, har tillidsfolkene inden den dramatiske dag forhandlet frivillige aftrædelser til en række medarbejdere.

- De seneste 14 dage er der gjort et stort arbejde med omplaceringer og frivillige aftrædelsesordninger. Alene på vores område tror jeg, at det betyder, at mellem 35 og 40 personer færre vil blive sindet, siger han.

Blandt de medarbejdere, der allerede har fået en aftale om frivillig fratrædelse med DR er Adrian Lloyd Hughes, der dog fortsætter som vært på 'Kunstquiz' i 2019.

Sindes

Afskedigelserne af de mange medarbejdere kommer til at foregå ved, at alle medarbejdere skal sidde klar ved deres telefoner mellem 8 og 11.

- De, der skal sindes, bliver ringet op af deres nærmeste chef, og senere på dagen vil de så skulle til en sindetsamtale, siger Henrik Friis Vilmer og fortæller, at først senere vil hver enkelt medarbejder forhandle, hvordan afskedigelsen skal foregå.

Han kalder ikke overraskende stemningen på DR for mat.

- Det har været en benhård periode, hvor vi har ventet længe. Det er aldrig sjovt, siger Henrik Friis Vilmar, der forventer at mange af dem, der bliver sindet vælger at gå hjem.

- Men der kan også være nogen, der har brug for at være sammen med deres kollegaer i sådan en situation, siger han.

DET BETYDER NEDSKÆRINGERNE:



- DR går fra seks til tre flow-tv-kanaler og fra otte til fem radiokanaler. Fremover vil der altså nu kun være tre flow-kanaler i dit tv: DR1, DR2 og DR Ramasjang.

DR3 og DR Ultra vil fra 2020 være rene digitale universer, mens DRK og DR2 samles under et nyt DR2.

- På radioområdet nedbringes DR’s nuværende otte kanaler til fem, P1, P2, P3, P4 og P5. Det betyder, at de tre radiokanaler P6 Beat, P7 Mix og P8 Jazz lukker.

- I 2020 flyttes TV Avisen til klokken 21. De korte udgaver af TV Avisen klokken 17.50 og 19.55 nedlægges.

- Programmer som ’Sundhedsmagasinet’ og ’Kulturmagasinet Gejst’, 'DR2 Dagen', 'Antikduellen’ og ’Guld i købstæderne’ lukker og slukker.

- Rettighederne til Tour de France og Champions League i håndbold bliver ikke generhvervet.

DR-spareplan: Se, hvad der nedlægges

Den store fyringsrunde vil spare 420 mio. kr. årligt i DR’s budget, når spareplanen er fuldt indfaset i 2021.