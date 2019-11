Dronning Margrethe med i realityprogram

Der er ikke sparet på noget i Danmarks nye luksushotel, Alsik, i hjertet af Sønderborg - heller ikke klientellet.

I aftenens afsnit af TV3-programmet 'Koch'en på toppen' får de nemlig besøg af ingen ringere end dronningen selv - og det presser besætningen på hotellet, der nok er vant til fine gæster, men ikke nær så fine.

Stjernekokken Jesper Koch overlader intet til tilfældighederne, så da Hendes Majestæt pludselig meddeler, at hun ankommer en time før tid, får holdet travlt.

- Da jeg får at vide, at Hendes Majestæt Dronningen kommer en time for tidligt, er det klart, at jeg råber vagt i gevær og kigger på mine ledende medarbejdere. Det er tiden, der er vigtig, siger han.

Jesper Koch og resten af holdet bag Alsik Hotel får deres sag for, når de får royalt besøg. Foto: TV3

Alt skal ryddes

Ikke alene er dronningen tidligt på den; der er også rod i restauranten, så alle må hjælpe til med at få ryddet, vasket, pudset og poleret, inden hun træder indenfor.

- Alle borde skal ryddes nu her. Dronningen står udenfor. Alt skal ryddes, lyder det fra en presset Jesper Koch i programmet.

- Det derovre skal væk nu. Jeg er ligeglad, hvor mange folk du henter, så må du tage nogle af dem fra køkkenet.

Kongeskibet lægger til kajs ved havnen i Sønderborg. Foto: TV3

Royal standard

Selvom han har prøvet lidt af hvert i sin karriere, er det alligevel ikke hver dag, Jesper Koch laver mad til kongelige gæster.

- Når man får så mange fine gæster på besøg, som vi gør i dag til Hendes Majestæt Dronningens visit, er det vigtigt, at vi viser Alsik fra dens bedste side, når de kommer ind, forklarer han.

- Det nytter ikke noget, at der står kaffekopper og vandkander. Det skal se fuldstændig snorlige ud.

Se, om den royale visit bliver en succes, når 'Koch'en på toppen' ruller over skærmen i aften klokken 20 på TV3.