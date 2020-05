Droppede ud: Nu tager hun stor chance

I december sidste år fortalte 20-årige Mathilde Beuschau, der er kendt fra 'Årgang 0', at hun droppede ud af sin eux-uddannelse på Niels Brock efter mange overvejelser og som konsekvens af, at hun i mange år har kæmpet med skolen grundet ordblindhed.

'Jeg er ikke egnet til den almindelig skole, men jeg er egnet til at komme ud og møde nye mennesker- og derfor gør jeg nu tingene på min egen måde. Og det er helt okay. Jeg får aldrig den hue, men det er jeg også indforstået med - og det er også okay,' skrev hun dengang på sin Instagram-profil.

Siden da har Mathilde Beuschau brugt tiden på at finde ud af, hvad hun så skulle kaste sig over, og det har hun fundet ud af nu.

Hun har nemlig valgt at gå selvstændig i håbet om at hjælpe folk til at komme i deres livs form.

- Jeg har valgt at gå selvstændig og springe ud som online-coach. Jeg vil rigtig gerne være med til at gøre en forskel og hjælpe folk til at nå deres mål og få deres drømmekrop og få dem til at elske deres spejlbillede.

Mathilde Beuschau egen store passion er træning, og hun glæder sig til at kombinere sin passion med sit arbejde.

- Jeg har jo altid gerne villet have med mennesker at gøre, og her har jeg virkelig fundet min niche. Jeg har kunnet kombinere min egen passion med mit arbejde, og min hobby er på en eller anden blevet mit arbejde. Det er helt sindssygt, og jeg havde slet ikke troet, jeg ville få muligheden for at gøre det. Det er helt fantastisk, siger hun.

Mathilde håber at kunne hjælpe flere til at opnå deres livs form. Foto: Privat

God respons

Ifølge den tidligere 'Årgang 0'-deltager har hun allerede fået flere klienter under sine vinger, selvom hendes forretning er meget ny.

- Det er gået over alle forventninger. Jeg er nærmest helt tom for ord, fordi det er gået godt, og folk skriver og er glade, siger hun og tilføjer:

- Mit team består kun af kvinder. Det er lidt sværere at arbejde sammen med mænd, når jeg som coach er kvinde, synes jeg. Jeg er helt stoppet med at tage drenge ind, og så fokuserer jeg på ting, som er vigtige for kvinder. Eksempelvis cravings under menstruation. Jeg har selv savnet, at der i diæter er plads til, at man kan have craving i den tid. Hos mig er der plads til is, cookies og kage i kostplanen i den tid, og det er de vilde med.

Ifølge Mathilde Beuschau er hun helt overbevist om, at det har været den rigtige beslutning for hende at droppe ud af sin uddannelse for at forfølge drømmen som personlig træner.

- Det er helt det rigtige for mig, og jeg har virkelig bare fundet den rigtige hylde, og det giver ro i maven, at jeg har fundet ud af, hvad jeg vil, og hvad jeg skal.

- Hvor meget kan du tjene på at være coach på denne her måde?

- Jeg har ikke noget job ved siden af, og det her er noget, jeg gør på fuld tid. Jeg kan ikke tale om penge, og hvor meget jeg tjener, men det kan allerede løbe rundt, siger Mathilde Beuschau, der glæder sig til at få endnu mere gang i sin forretning.

