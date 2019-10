Dropper dansk prisfest: Vil hellere holde ferie

Det hænder, at nominerede musikere ikke finder vej til 'dansk musiks ældste og mest prestigefyldte prisfest', som 'Danish Music Awards' omtaler sig selv. Kalenderen kan være fyldt ud af spillejobs, sygdom eller andre private årsager.

Rapperen Branco, der er nomineret som 'Årets nye danske navn' og 'Årets urbannavn', har således valgt at prioritere sin efterårsferie med familien fremfor branchefesten, der hylder danske musikere med statuetter torsdag aften i K.B Hallen.

Det fremgår af hans story på Instagram, hvor rapperen, der egentlig hedder Benjamin Cimatu, hænger ud ved poolen på et solbeskinnet luksusresort. Her kan han også ses på shoppingtur og på restaurant med sin søn.

Den storhittende rapper kan da også nyde ferien med god samvittighed. Branco udgav sit debutalbum, 'Baba Business' 23. juni i år, der nåede at ligge nummer et i fire uger i træk på den samlede danske hitliste for alle streamingtjenester.

I forbindelse med sit album gav Branco sit første interview til Politiken og Euroman.

Her fortæller han, at der sidste år i juni måned blev affyret 15 skud mod ham på klods hold. Han overlevede mirakuløst attentatet, men det var her, han for alvor indså, at han måtte ud af kriminalitet og 'satse på musikken'.

Branco har travlt med at holde ferie. Foto: PR/Sony

Ali Sufi, der ejer pladeselskabet Heritage Music, som repræsenterer Branco, bekræfter over for Ekstra Bladet, at rapperen har valgt at prioritere efterårsferien over 'Danish Music Awards'.

'Han er en familiefar, og det vigtigste for ham er at passe familien og sine nærmeste. At lave musik er et talent, han har, og en forretning han passer, men priser og statuetter er ikke det, som driver eller motiverer ham. Derfor har han prioriteret efterårsferie med sine børn fremfor DMA,' skriver Ali Sufi.

Branco har dog sendt et hold afsted, hvis han skulle være så heldig at vinde.

For som medlem af supergruppen 'Molo', der udover Branco tæller Gilli, Stepz og Benny Jamz, er han også blevet nomineret som 'Årets danske sangskriver' for sangen M.O.L.O.

DMA 2019 vises på TV2 lørdag 19. oktober i en redigeret version og TV 2 Play viser showet i sin fulde længde. Sidste år blev showet aflyst for første gang siden 1989.