Dropper makeup på Instagram

Elvira Pitzner lægger for første gang billeder på Instagram uden makeup under en ferie

Den 22-årige Elvira Pitzner har nu i flere uger delt ud af sit liv i Dplay-serien 'Bare Elvira', og i denne uges afsnit får seerne et sjældent syn, da diamant-datteren filmer sig selv uden makeup.

I afsnittet er hun på ferie med sin daværende kæreste Marc Skovsbøg, og feriestemningen får tydeligvis Elvira til at slappe af.

- Jeg tror vitterligt aldrig i mit liv før, jeg har prøvet at tage insta-billeder i det moment nærmest, jeg er vågnet, og uden makeup og alt muligt, men det har jeg bare gjort de her dage hernede, siger hun.

Man får dog ikke skønheden at se helt 'au naturel', for de kunstige øjenvipper og de farvede bryn er stadig en del af pakken.

- Nu har jeg jo nogle øjenvipper på, og mine øjenbryn er der også. Førhen har jeg bare lignet en rotte, du ved, siger hun.

Elvira Pitzner har tidligere slået fast over for Ekstra Bladet, at hendes skønne ydre ikke, som der ellers verserede rygter om, skyldtes plastikoperationer (+).

Elvira Pitzner fotograferet på den røde løber til 'The Voice' i Tivoli 2019. Foto: Per Lange

Gik fra kæresten

Marc Skovsbøg, som også medvirker i serien, er ikke i tvivl om, hvordan han bedst kan lide Elvira.

- Jeg har sagt så mange gange, at jeg synes, Elvira er smukkest uden makeup.

- Hun er jo naturligt smuk, og så behøver man ikke at dulle sig op, for det er der jo ikke nogen grund til. Men jeg kan også godt lidt, når hun bare har lidt makeup på, siger han.

Under optagelserne til programmet gik de to dog fra hinanden, og det har Elvira Pitzner fortalt åbent om.

- Når man åbner op og vælger at lave reportage, er det ærligt fjernsyn. Selvfølgelig er der ting i ens privatliv, man ikke altid har lyst til at dele ud af. Men man kan jo ikke forudsige, hvad der sker. Der sker ting, man ikke forventer, og det kan være ærgerligt at skulle se efterfølgende.

- Det er ikke super fedt at se klip, hvor ens ekskæreste er med. Slet ikke, når jeg har en ny kæreste. Men sådan er det. Der var engang. Min nye kæreste er meget cool på det punkt. Han synes, det er fint nok, sagde hun til Ekstra Bladet i forbindelse med premieren på serien 'Bare Elvira'.

