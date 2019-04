Dropper populært DR-program: Det skal han nu

Tilbage i februar fortalte radioværten Anders Stegger, at han stoppede på det populære P3-program 'Stegger og Toft', fordi han snart skulle være far til to, hvilket var uforeneligt med at være vært på et eftermiddagsprogram.

Derfor måtte programmet lukke.

Siden da har man ikke hørt meget til Anders Stegger i radioen, men det bliver der snart lavet om på.

Den 30-årige radiovært vender nemlig snart tilbage på P3.

Det fortalte han, da Ekstra Bladet mødte ham til premiere på 'Game of Thrones' i Imperial mandag aften.

- Jeg er jo lige stoppet om eftermiddagen på P3. Jeg ved ikke, hvor meget jeg må sige, men jeg håber, jeg kan komme til at lave et fredagsprogram, som sendes tidligere. Men den er ikke helt lukket endnu, så jeg kan ikke rigtig sige mere lige nu, men jeg bliver på P3. Det er helt sikkert. For Guds skyld, sagde Anders Stegger med et smil.

Se også: Færdig på DR: Det skal hun nu

Snart tilbage

Hvis du er fan af Anders Steggers, skal du da heller ikke vente længe, før du igen kan høre hans stemme i din radio.

- Jeg er der (på P3, red.) en lille smule i påsken, men det er mest for at fylde huller ud og være sådan lidt afløser. Men sådan rigtig tilbage er jeg om et par uger, hvis jeg er heldig. Det går lidt langsomt hos DR nogen gange. Jeg er ikke væk for altid. Det er jeg overhovedet ikke. Jeg elsker P3 for meget til at lave noget andet, sagde han.

Selvom han savner at lave 'Stegger og Toft', var det ifølge Anders Stegger den rigtige beslutning, at han valgte at sige fra.

- Vi havde i forvejen et barn, og jeg kom hjem 18.30 hver dag. Der er nogen, der kan, men min kæreste er politisk redaktør på Berlingske. Så det gik sgu ikke rigtigt. Jeg er egentlig meget glad for min beslutning. Det har været rart at komme hjem i ordentlig tid og sådan noget de sidste par uger. Det har været dejligt at have tid til familien, og jeg kan godt mærke, at det ikke ville være gået ellers.

- Men du savner at lave 'Stegger og Toft'?

- Ja, det gør jeg. Også fordi der sker så meget sygt ude i verden. Man kan jo ikke se nyheder, uden at man tænker, at man vil ind og snakke om det der, sagde han med et grin, inden han forsvandt ind for at se 'Game of Thrones' i Imperial.

Se også: Udsat for chikane: Blev forfulgt i Netto