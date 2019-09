Dropper tv: - Det er slut

Hun er kendt for en lang række realityprogrammer som 'Divaer i junglen' og 'Paradise Hotel', men for 24-årige Nikita Klæstrup er det nu slut med at stå foran kameraet.

Det fortalte hun, da Ekstra Bladet mødte hende til premieren på femte sæson af tv-serien 'Peaky Blinders' i Empire Bio torsdag aften.

- I kommer ikke til at se mig på tv, nej. Jeg kan meget bedre lide at være bag kameraet. Jeg elsker det, så der kommer umiddelbart ikke mere tv med mig, sagde hun.

Nikita Klæstrup er i øjeblikket i gang med at studere til tv- og medie-tilrettelægger, og det er i den forbindelse, at hun har fundet glæden ved at stå bag ved kameraet.

- Det giver mig meget mere (at stå bag kameraet, red.), og jeg føler mig meget mere tilpas der. Jeg tror, det er det der med, at man får lov til at formidle en historie, og den tillid, man får, sagde hun og fortsatte:

- Det har jeg aldrig tænkt over, når jeg har været foran kameraet. Men folk lægger jo hele deres historie og hele deres person i mine hænder som tilrettelægger, og de stoler på, at jeg kommer til at fremstille dem bedst muligt, og det synes jeg er et enormt ansvar og enormt spændende.

Giver mere mening

- Er du så fuldstændig færdig med tv?

- Jeg vil ikke sige, at jeg er fuldstændig færdig med tv, men jeg kommer kun til at lave noget, hvis der kommer noget, der er super-spændende, eller som bliver betalt helt vildt godt. Men for nu foretrækker jeg at være bag kameraet, sagde hun og understregede, at tv-kapitlet nu 'er slut'.

- Heller ikke mere reality?

- Jeg elsker reality-tv. Jeg føler mig slet ikke for god til reality-tv. Så det er slet ikke nogen finfølelse med, at nu er jeg blevet for god til at stå foran kameraet. Overhovedet ikke. Men det er, fordi jeg foretrækker at være bag om kameraet.

Nikita Klæstrup har især en drøm om at lave dokumentarer - en passion, som hun udlever lige i øjeblikket.

- Lige nu er jeg tilrettelægger på en dokumentarserie. Det er enormt krævende, og det er noget helt andet, end hvis man har et formateret reality-program. Så ved man nogenlunde, hvad der kommer til at ske dag for dag. Det her er meget uforudsigeligt, og det giver mig rigtig meget læring, understregede hun.