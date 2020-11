Droppet to gange: Nu dater hun en anden

Anden gang var heller ikke lykkens gang for Camilla Lundsten Holm, der måtte se sig slået på målstregen af Maryna, som endte med at vinde Svends hjerte i 'Landmand søger kærlighed', der løb over skærmen for sidste gang i år tirsdag aften.

Camilla Lundstel Holm, der også medvirkede i datingprogrammet tilbage i 2018, har dog bestemt ikke givet op på kærligheden, og siden programmet har hun fundet en sød fyr, som hun er meget vild med.

Uenige efter bruddet

- Jeg ser faktisk én. Vi tager det stille og roligt, for vi har begge børn, men det tegner til, at det munder ud i et forhold, fortæller Camilla Lundsten Holm til Billed-Bladet og afslører, at de to har været bekendte i længere tid, men først efter programmet har fået romantiske følelser for hinanden.

Til ugebladet fortæller hun samtidig, at det ikke kom som en overraskelse for hende, at Svend endte med at vælge Maryna, og hun understreger, at hun synes, de to passer rigtig godt sammen.

Camilla har fundet kærligheden efter programmet. Foto: TV2

Havde sine betænkeligheder

Til Ekstra Bladet har Camilla Lundsten Holm tidligere fortalt, at hun havde en del tvivl omkring at melde sig til datingprogrammet igen. I 2018 medvirkede hun i 'Landmand søger kærlighed' første gang, men her blev hun valgt fra af landmanden Anders.

- Jeg havde mine betænkeligheder. Jeg ville ikke udstille mig selv. Jeg blev jo valgt fra af Anders, og det er jo aldrig sjovt. Vi havde ikke kemien, det kunne jeg hurtigt mærke. Men det var alligevel en rigtig god oplevelse at være med, har Camilla Lundsten Holm tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

Kærligheden brast: - Nu er jeg klar til Tinder

Inden hun sagde ja til at være med i 2020-udgaven af 'Landmand søger kærlighed', overvejede hun det derfor meget nøje.

- Så jeg studerede Svend. Da jeg så ham, besluttede jeg mig for, at andre måtte tænke, hvad de ville. Han skulle have en chance, sagde Camilla Lundsten Holm, der samtidig understregede, at hun ikke kun stillede op for at være på tv.

Camilla (til venstre) har fundet kærligheden efter programmet. Her ses hun sammen med Maryna, som den dag i dag stadig er kæreste med Svend. Foto: Anders Brohus/TV2

Skuffet over TV2: - Der er gået noget helt galt

- Men sådan er det ikke! Det var helt klart noget, jeg tænkte over. Det var noget, der fik mig til at overveje, om det var en god idé at være med igen, fortalte hun.

Men Svend trak i hende. Hans rolige gemyt virkede tiltalende.

- Han skejer ikke ud som de fyre, jeg normalt går efter. Og det er vist meget godt. Jeg er tidligere gået efter lidt mere rå og hårde typer, men det har sine konsekvenser, når hverdagen melder sig, lød det fra Camilla Lundsten Holm, der desværre endnu engang måtte gå tomhændet fra sit 'Landmand søger kærlighed'-eventyr.

Har taget stort skridt i forholdet

Camilla Lundsten Holm har ikke ønsket at stille op til yderligere interview med Ekstra Bladet.