DR's fitness-vært klar til kamp: Kom bare an!

24-årige Selina Visbech, der fra den tidlige morgenstund får pulsen op hos tv-seerne i DR3-programmet 'Morgengymnastikken', er i tilbage i kampform.

Fitness-værten er to gange DM-vinder i taekwondo og har atter erklæret sig klar til at deltage i stævner.

Beslutningen om at vende tilbage er forbundet med forventnings glæde, men den minder samtidig Selina Visbech om den farlige del af sporten.

Fitnessværtens nye mål: Jeg har trænet helt sindssygt

Helt specifikt husker hun den første gang, hun blev knockoutet.

- Jeg lavede et spark, som min modstander undveg, og så sparkede hun mig lige i hovedet, siger Selina Visbech.

- Det var første gang, jeg blev knockoutet. Der blev jeg mindet om, at taekwondo er en farlig sport. Nogle gange skal der ikke meget til, og hun fangede mig på det forkerte ben så at sige, fortsætter hun.

Op på hesten igen

Efter sit knockout tog det tid for hende at få lysten til at kæmpe tilbage.

DR's bikinibabe i storform: Kæreste og gesjæft i hus

- Jeg blev skræmt, og det gjorde ondt. Det tog mig også tid at finde troen tilbage, men jeg tror, at det var sundt, forklarer Selina Visbech.

- Det var meget lærerigt, for jeg blev mindet om, hvor vigtigt det er at holde paraderne oppe, tilføjer hun.

DR's bikinibabe i storform: Kæreste og gesjæft i hus

Selina Visbech holder sig i form og lærer fra sig som personlig træner og i sine træningsprogrammer, som man kan købe sig adgang til på hendes hjemmeside. Foto: Privat

Visbech fastslår, at hun ikke er bange, når hun kæmper iklædt sin hvide dragt, hjelm, handler og benbeskyttere.

- Overhovedet ikke - man bliver fri for tanker. Det er mere et adrenalinkick. Jeg tror, at det er noget, de fleste sportsudøvere kender.

Hun mener, at det er sundt for krop og sjæl at være i en kampsituation.

- Det er godt at gå ud i livet efter at have prøvet det, for så føler man, at man kan alt.

- Vi er lavet til at kæmpe, så man er meget selvtilfreds efter sådan en kamp, lyder det.

Disciplin og respekt

I bund og grund handler taekwondo for Selina Visbech om værdier.

- Jeg brænder for den her disciplin og respekt, der er i kampsport og kampkunst, og den bruger jeg også i mine træningsprogrammer, hvor jeg giver pigerne en god forståelse for kroppen, siger hun.

Se også: Husker du DR's bikini-babe? Her er hendes hemmelighed

- Det er den gamle skole, kan man sige. Man skal være loyal og et ordentligt menneske. Man træner flittigt, møder op og holder sit ord, fortsætter Selina Visbech.