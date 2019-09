Du tror det er løgn: Sådan ser 51-årig Baywatch-stjerne ud i dag

Det er 20 år siden, at Donna D' Errico medvirkede i to sæsoner af den populære tv-serie 'Baywatch', der gjorde både Pamela Anderson og David Hasselhoff til superstjerner. Tv-serien om de smukke og unge livreddere fra Californien var en af de mest populære serier overhovedet gennem 1990´erne.

Mens Pamela Anderson og David Hasselhoff vedblev med at bevare deres stjernestatus, har man dog gennem årene ikke hørt så meget til den i dag 51-årige Donne D´Errico, selv om hun fortsatte med at være skuespiller.

Til gengæld kan Donna D´Errico prale af, at hun stort set ikke ser en dag ud ældre, end hun gjorde for 20 år siden. Det beviser helt friske billeder på hendes Instagram-profil samt billeder taget af en fotograf ved Burbank International Filmfestival i september måned.

Donna har f.eks. lagt et billede ud på Instagram den 17. august, hvor hun er iført bikini. Til billedet skriver Donna:

'Jeg er klar til stranden'.

Og det må man i den grad sige, at hun er.

I kommentarerne til billedet på Instagram bliver Donna rost til skyerne for sin utrolige krop af sine mange følgere.

En fan skriver:

'Hvordan er det overhovedet muligt, at du ser mere sexet ud nu end for 20 år siden? Er du et rumvæsen? Og kan jeg blive bortført af dig?'

En anden skriver:

'Hvordan kan du være 51 år? Hvilken hudpleje benytter du dig af? Du ser bedre ud end mange på 20 år.'

Og en tredje skriver:

'Du kan få alle mine fantasier til at gå i opfyldelse'.

Herunder kan du et før og efterbillede af Donna. For 20 år siden og i dag.

Til venstre ses Donna i en scene fra tv-serien Baywatch for 20 år siden. Til højre ses den i dag 51-årige Donna på et billede taget i denne måned. (Foto: Shutterstock)

Som en lille detalje kan det nævnes, at Donna før sin rolle i den populære tv-serie 'Baywatch' i året 1995 var månedens Playmate i det populære magasin Playboy.

Et nærbillede af den 51-årige Donna. (Foto: Shutterstock)

Den 12. september lagde Donna også et billede ud på sin Instagram, hvor hun er iført en rød badedragt til ære for 30 året for Baywatch-seriens start.

Til billedet skriver Donna følgende:

'Jeg kæmper mig stadig igennem det mærkelige Hollywood. Der skal meget til at give mig en knock-out. Glædelig 30 års jubilæum til Baywatch!