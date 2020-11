Dukkede op til galla: Nu ser han fremad

Ud det blå dukkede Frank Jensen med konen under armen op på den røde løber til gallapremiere. Han venter, at støvet efter MeToo lægger sig og ser nu fremad

Med konen under armen dukkede Frank Jensen pludselig op på den røde løber til gallapremieren på 'Retfærdighedens Ryttere' onsdag aften.

Efter adskillige afsløringer om seksuelle krænkelser, der endte med at koste ham jobbet som overborgmester i København, forsøger Frank Jensen at finde sig selv igen - nu ser han fremad.

- Det kan man ikke gøre om nu. Det tager noget tid, inden det lægger sig. Det var en hård periode, og det gik stærkt. Men vi står begge to op, og vi har rigtig god opbakning fra familie. Det er en tid, vi må komme igennem, siger Frank Jensen.

Frank Jensen inviterede onsdag aften fruen med til gallapremiere. Foto: Mogens Flindt

- Hvad er planen nu?

- Jeg holder mange møder ud over, at jeg tager mig af børnebørnene. Jeg skal afklare med mig selv, hvad jeg vil bruge resten af mit arbejdsliv på. Jeg bliver 60 til næste år, så jeg regner med, at jeg har en god tid på arbejdsmarkedet stadigvæk. Så nu gælder det om at finde ud af, hvad jeg skal lave.

Men der er ikke noget under opsejling, som det ser ud lige nu.

- Jeg har talt med mange søde folk, som giver mig gode råd oven på den situation, som jeg har været i, og hvordan jeg kommer videre på arbejdsmarkedet, men der er intet konkret endnu.