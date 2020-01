Dummede sig i brandert: Vi ses igen

Det var en mut Lenny Pihl, der ved Reality Awards tidligere på måneden kunne fortælle, at han og kæresten, Melina Buur, var gået fra hinanden.

Det skete, efter han havde dummet sig i forholdets absolutte begyndelse.

- Jeg var fuld og gjorde noget dumt, dengang vi lige var startet med at se hinanden, og det er så kommet frem nu her. Jeg elskede ikke Melina dengang, som jeg gør den dag i dag, og jeg vidste ikke, om vi blev til noget seriøst, sagde han til Ekstra Bladet.

I den seneste tid er han dog igen begyndt at poste videoer med Melina på Instagram, og da Ekstra Bladet fanger vinderen af 'Paradise Hotel' i 2018 over telefonen, bekræfter han, at de er begyndt at ses igen.

- Vi er ikke kærester. Vi er bare begyndt at ses og snakke sammen. Hun kommer hjem til mig og spiser og sover engang imellem. Det er det. Jeg ved ikke, hvad fremtiden indeholder, men vi diskuterer ikke mere. Vi ser tiden an, fortæller han.

Parret gik fra hinanden ved juletid.

- Det var os begge, der havde brug for noget luft. Den har vi trukket nu, siger han og tilføjer kryptisk:

- Vi har holdt en pause, og det har været fint, for der har været meget kaos omkring os. Der er mange ting, folk ikke ved er sket, siger han.

Tidligere har Lenny Pihl dannet par med Nadja Hansen, som han mødte under sin deltagelse i 'Paradise Hotel'. De to flyttede sammen, efter de kom hjem til Danmark, men kærligheden varede ikke ved.

Senere fandt Lenny sammen med realitydeltageren Julie Melsen kendt fra 'Love Island', som han datede i en periode, men heller ikke her blev det til et langt forhold.