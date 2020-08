Dumper Danmark: Vil blive gravid i Rusland

Efter syv års kamp for at få børn tager dansk kendispar til Rusland for at løse deres problemer. Snart skal det vise sig, om det virkede

Efter syv års ulykke og opslidende forsøg hos danske fertilitetsklinikker er den tidligere Playboy-model Joan Divine taget til Rusland i håbet om at blive gravid.

Her skal hun besøge den fertilitetsklinik, som hun også tidligere har været hos.

Det fortæller den håbefulde model på Instagram.

'En uge alene i Rusland. Savner ham her. Men hvis vi får opfyldt vores drøm, tar' jeg gerne afsted igen og igen', skriver hun til et billede af hende og hendes mand, Michael Olesen.

Til Ekstra Bladet fortæller hun, at de har valgt klinikken i Rusland af en helt særlig årsag.

- Jeg har hørt så meget godt om den her klinik, siger hun og tilføjer:

- De har garanti, så hvis man ikke bliver gravid får man 80 procent af sine penge igen. Det er noget helt andet end i Danmark, hvor man bare betaler, hver gang det ikke lykkes.

Foto: Stine Tidsvilde

Syv år forgæves forsøg i Danmark

Joan Divine og hendes mand, 'Vild med dans'-stjernen Michael Olesen, har i flere år kæmpet for at få børn.

Tidligere har Joan fortalt om de mange opslidende forsøg i Danmark, der strakte sig over syv år og endte med flere spontane aborter.

Trods den store sorg gav parret ikke op og nu forsøger de sig med fertilitetsklinikken i Rusland.

- Her på denne her klinik bliver man også testet for alt. Der er mange flere tests, end jeg har fået taget i de syv år, vi har været i behandling i Danmark, fortæller hun og tilføjer at prøverne også forklarede, hvorfor hun havde haft så store problemer.

- Kort fortalt har jeg ikke produceret nok af et hormon, der gør, at man holder på en graviditet. Så jeg skulle på medicin i fire måneder. Nu er jeg tilbage og skal have taget den sidste prøve i morgen, siger hun.

Joan Divine og Michael Olesen til gallapremiere. Foto: Mogens Flindt

I trygge hænder

På Instagram fortæller Joan Divine, at turen til Rusland ikke var helt lige til. De bookede fly blev aflyst tre dage før afgang. Heldigvis kunne klinikken tilbyde et privatfly fra Stockholm, skriver hun.

På grund af de aflyste fly, havde hendes mand ikke mulighed for at rejse med som støtte.

Men selvom hun savner sin mand, ser hun positivt på det.

- Jeg føler mig meget mere i trygge hænder. Det skal nok lykkes. Vi er 38 kvinder her, og det er superhyggeligt. Vi har hinanden og alle med samme drøm og mål, fortæller Joan og tilføjer:

- Hvis alle mine prøver er okay denne her gang, skal jeg tilbage i september og ha' lagt æg tilbage.