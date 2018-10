Dybt rørt Peter om tabet af Morten: - Man må ikke give op

Peter Palland fik hundredvis af mennesker til at tie helt stille, da han for første gang satte ord på tabet af sine gode ven, Morten Jensen

I maj måned døde tv-stjernen Morten Jensen bare 41 år gammel.

Tilbage efterlod han sig blandt andre sin rigtig gode ven, Peter Palland. De to har kendt hinanden, siden de var babyer, og de har i fællesskab charmet sig ind i danskerens hjerter i de programmer, som journalisten Nick Horup har lavet.

Tabet af sin soulmate har Peter Palland endnu ikke kommenteret offentligt, men år TV2 lørdag aften sender deres 30 års fødselsdagsshow, sætter han nogle ord på sorgen.

Showet er allerede optaget, og nu har tv2.dk lagt den rørende del af programmet ud.

- Jeg ved godt, det er svært, men man må ikke give op, siger Peter Palland med våde øjne og en klump i halsen.

- Vi bliver nødt til at komme videre, fortsætter han og får et kærligt skulderklap af Nick Horup, der er ved hans side under interviewet.

Ifølge tv2.dk var der flere hundrede mennesker til stede i Odeon torsdag aften, hvor showet blev optaget. Da Peter Palland fortalte om tabet af sin ven, var der næsten larmende stille i salen.

Morten Jensen døde pludseligt 8. maj efter at være blevet indlagt akut. Han havde i længere tid haft en alvorlig sygdom.

