Dybvad scorer kassen på tv

Der er gode penge i at få folk til at grine ad andres kiks og kluntede kommentarer på tv.

Det kan man læse sort på hvidt i det dugfriske regnskab fra Tobias Dybvads firma, Charleys far ApS.

Den 39-årige komiker har i 2019 haft en bruttofortjeneste på hele 2.855.431 kroner mod 653.005 året før. Så mens andre griner ad ham, kan han bogstaveligt talt grine hele vejen til banken.

Tobias Dybvad har ifølge regnskabet udbetalt mere end 1,6 millioner kroner i løn til de fire ansatte, der er i firmaet - den ene formentlig ham selv. Om pengene er delt ud i fire lige store portioner, eller om nogen får mere end andre, kan ikke læses ud af tallene.

Se også: Tobias Dybvad afslører: Her er min nye kæreste

Til gengæld fremgår det, at Dybvad havde dobbelt så mange ansatte i 2019 som i 2018 - i samme tidsrum er lønudgifterne steget til næsten det tredobbelte.

Af regnskabet fremgår det også, at der er mere end en million kroner tilbage før skat, når lønudgifterne er klaret. Det betyder at egenkapitalen er vokset fra 114.616 kroner i 2018 til 891.274 kroner i 2019.

Charleys far ApS dækker udelukkende over Tobias Dybvads tv-jobs. Altså programmer som 'Dybvaaaad!' og 'Verdensmænd', hvor også blandt andre Nikolaj Stokholm medvirker.

Tobias Dybvad står desuden opført som hel eller delvis ejer af to andre selskaber i det offentlige virksomhedsregister, Virk. Det drejer sig om DYBBER ApS og Charleys mor ApS, som han ejer med sin bedre halvdel, Marie Schmidt.

Rekord-regnskab til Dybvaaad: Så meget tjener han

DYBBER ApS er opført som et selskab, der 'har til formål at levere scenekunst', mens Charleys mor ApS er angivet som et firma, der 'har til formål er at producere og sælge børnebøger, spil m.m. samt dermed beslægtet virksomhed'.

Ud over at være et økonomisk godt år kan Tobias Dybvad glæde sig over, at 2019 også blev rigtig godt privat. Han og Marie Schmidt blev forældre første gang. Sønnen hedder ikke overraskende Charley.

Tobias Dybvad er blevet far

På Facebook skrev den nybagte mor for godt 11 måneder siden følgende:

'Det smukkeste lille menneske, med elastikker på armene, en kampvægt på 4118 gram og det største smil er kommet til verden, en flot solskinsmorgen d. 25 juni. Her ses Charley på sin første køretur ud på livets landevej. Alt er helt vidunderligt'.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar til regnskabet af Tobias Dybvad.