Dyster hemmelighed: - Jeg levede på en løgn

Rapperen Kaspar 'Kali' Andersen imponerede fra dag ét 'X Factor'-dommerne med sine følsomme rapsange om sin dramatiske fortid, og netop den meget sårbare side har nu fået ham hele vejen til de store liveshows.

Det er nemlig ikke mere end to år siden, at Kaspar 'Kali' Andersen valgte at hanke op i sig selv og vende sit liv på hovedet, efter han i en længere periode havde været ude i et alvorligt stofmisbrug.

- Jeg levede jo virkelig på en løgn. Intet var, som det så ud til at være, og bag facaden gik det hele jo galt, sagde 'Kali', da Ekstra Bladet mødte ham til pressemøde forud for fredagens liveshows i 'X Factor'.

Stofmisbruget gjorde, at Kali var tæt på at miste alt, og han trak sig fra alle dem, der stod ham nærmest - venner, familie og ikke mindst hans lille datter.

- Det stod slemt til. Jeg løj over for alle. Jeg så ikke min datter. Jeg mistede min lejlighed, bil, alt. Så slemt blev det. Så ja. Jeg var rigtig langt ude, fortalte han videre.

- Jeg er ikke single længere

Tusindvis af kroner

Ifølge 34-årige 'Kali' blev de penge, han tjente, nemlig ikke brugt på husleje, men i stedet på stoffer.

- Jeg brugte en husleje på stoffer om måneden. Da det var værst, lå jeg på en 11.000-13.000 kroner om måneden. Det er rigtig mange penge. Der var ikke råd til husleje oveni i hvertfald. Så det hele begyndte at ramle derfra, lød det fra 'Kali'.

I dag har han lagt stofmisbruget på hylden, efter han har gennemgået et længere afvænningsforløb på Bornholm. Gejsten til at blive clean fandt han et særligt sted.

- Hvis det ikke havde været for min datter, havde jeg ikke siddet her nu. Det er helt sikkert. Så havde jeg ligget seks meter under jorden i en kiste. Det er stærke sager at tale om. Jeg kan sagtens tale om det nu, men i starten var det meget hårdt, fortalte han og fortsatte:

- Jeg havde på ingen måde regnet med, at det var noget, jeg skulle sige til hele Danmark, og at jeg skulle stå her (i 'X Factor', red.) i dag. Det var ikke planen, men jeg er rigtig glad for, at det er sket på den her måde. Der er kommet rigtig meget positivt fokus på det. Min behandler ovre på Bornholm har også skrevet, at hun er stolt af mig og sådan noget, så det er helt genialt, lød det fra 'Kali'.

'Kali' har flere gange tidligere fortalt åbent om sit stofmisbrug i forbindelse med 'X Factor'. Han håber, han kan inspirere andre, der kæmper eller har pårørende, der kæmper med et misbrug. Foto: Linda Johansen

Vælter ind med beskeder

Siden han har talt åbent om sit misbrug i 'X Factor', er det væltet ind med reaktioner på de sociale medier. Her fortæller andre, der på den ene eller anden måde er berørt af misbrug, deres egne historier.

- Jeg har fået rigtig mange henvendelser. Især fra små børn, hvor deres forældre er misbrugere. Så det er stort. Det er stærke sager noget af det. Selvom jeg har hård hud, kan jeg godt blive rigtig rørt over det og svede lidt i øjenkrogen. Der var en lille pige på 12 år, der skrev til mig, ikke? Hun sad og tudede, da hun så mig i 'X Factor' og kunne se sin far ved siden af mig, skrev hun. Han er altså ikke blandt os længere på grund af misbrug. Det går lige i hjertet på en, så ja. Jeg har fået mange fede henvendelser, fortalte 'Kali' tydeligt berørt.

- Jeg troede ikke, at det her med mit misbrug ville blive kendetegnet for mig i 'X Factor', men når nu det er blevet sådan, så er jeg rent faktisk stolt over det. For mig er det jo bare en del af min historie. Jeg har jo mange andre ting, som har været en hård kamp. Jeg kom ud af det for to år siden, så jeg synes, det er fedt nu, for det har åbnet så mange muligheder, og der er så mange folk, der kan relatere til det. Det er virkelig fedt. De børn, der skriver til mig, det gør indtryk. Så jeg er virkelig stolt, fortalte han videre.

Rasende Sofie Linde: - Jeg er så træt af det!

- Din datter må være stolt af dig?

- Min datter er helt vildt stolt. Det er jeg vildt glad for. Min datter ved, at jeg har været væk, og nu har jeg fortalt hende alle detaljer og de her ting. Før har jeg dækket sandheden, men nu er det hele ude. Hun kommer til at komme med til liveshows, og det bliver så skønt.

- Du har jo tidligere fortalt, at du var lidt nervøs for, hvordan folk i hiphop-miljøet ville reagere på, at du er med i 'X Factor'? Hvordan har de taget det?

- Folk har taget det rimeligt positivt. Der har ikke været noget, og der er mange, der faktisk har respekt for det. Jeg håber jo, at det her kan starte en bølge af andre rappere, der melder sig til programmet, og jeg håber, at folk vil tage godt imod det, jeg kommer med i 'X Factor'.

Du kan se 'X Factor' live hver fredag klokken 20 på TV2 og TV2 Play.