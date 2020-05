Efter 14 år: Johnny Reimar sælger ud

I pauserne mellem koncertturnéer, tv- og Grand Prix-optrædener skal selv den mest garvede musiker have et sted, hvor man kan lægge (tyroler)hatten for natten.

For den folkekære troubadour Johnny Reimar har det sted de seneste fjorten år været en Strandvejsvilla udenfor Hellebæk på Sjællands nordlige kyst, men sådan forbliver det sandsynligvis ikke længere. Ejendommen er nemlig lige kommet til salg.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Reimar og fruen, Annie, købte den 164 kvadratmeter store, røde murstensvilla med fem værelser og udsigt udover Øresund i 2007, men nu har du altså chancen for at overtaget hjemmet, havudsigten og måske endda det gode humør.

Hvis du skal købe huset, skal du finde 4.295.000 kroner i boligbudgettet - også følger der også en andel i en privat strandgrund med. Byder budgettet ikke helt på en sådan sum, kan ejendommen også lejes, det oplyser ejendomsmæglerfirmaet Dansk Boligformidling i deres salgsopstilling for huset.

Har sat det til salg

Over for Ekstra Bladet bekræfter Johnny Reimar salget. Han fortæller, at han og konen, Anni, har brugt den seneste tid i coronaisolation til at sætte huset i Ålsgårde til salg.

Faktisk er det flere år siden, parret selv boede i huset med den formidable havudsigt – Danmarks bedste, som sælgeren udtrykker det.

– Vi elsker det sted, og det stikker os i hjertet at skille os af med det, men i 2014 traf vi en beslutning om at flytte tættere på børn, børnebørn og oldebørn, så siden har huset været lejet ud, og nu prøver vi så at sælge det, siger Johnny Reimar, der efter planen lige nu skulle have opholdt sig i familiens hus på den spanske solkyst.

– Nu må vi se, hvornår det bliver muligt at komme derned. Lige nu tager vi det stille og roligt og passer på os selv.

Her ses udsigten fra boligen. Foto: Dansk Boligformidling

Billigt for området

Johnny Reimar har i over 60 år underholdt danskerne med sine ørehængende viser på turné med rockbandet The Cliffters, i radioen og på tv-skærmen med alt fra Fællessang På Bakken til det danske Melodi Grand Prix.

En karriere, der har resulteret i flere guldplader for albumsalg, men du behøver ikke at være lavet af guld for at overtage sangerens hjem - det koster nemlig et stykke under, hvad de andre villaer i området er til salg for, viser tal fra Boliga.dk.

I Ålsgårde koster husene i øjeblikket omkring 32.300 kroner for en boligkvadratmeter, hvor du for Reimar-hjemmet kan slippe med at give lige knap 26.200 kroner for en kvadratmeter - en forskel på over 6.000 kroner.

Reimar startede karrieren i slutningen af 50’erne i Odense, hvor han også voksede op - og undervejs er det altså blevet til stribevis af hits, som det nok er de færreste danskere, der ikke kan synge med på, om det så er 'Lille Fregnede Louise', 'Sikke’n Fest' eller 'Du Burde Købe Dig En Tyrolerhat'.

Se Johnny Reimars strandvejsvilla her.