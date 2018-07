Efter 16 års ægteskab: Lotte Reimar skal skilles

Efter 16 års ægteskab har skribent og erhvervskvinde Lotte Reimar og manden besluttet, at de ikke længere skal danne par.

Det oplyser hun på sin Facebook-profil.

'Sommeren 2018 blev så også den sommer, hvor jeg blev single!', skriver hun indledningsvist i opslaget.

Hun fortæller, at hende og Martin Gether, som hun i opslaget refererer til som 'Alfahan', nu skal videre i livet hver for sig.

'Det har været benhårdt, men jeg har det efter omstændighederne godt og bliver foreløbig boende med min teenager i vores villalejlighed i Hellerup', skriver hun.

Hun afslutter opslaget med, at hun nu vil se fremad og koncentrere sig om at skabe et dejligt liv for sig selv og parrets fælles søn, Frederik på 14 år.

Lotte Reimar skal ikke længere danne par med sin mand Martin. Foto: Linda Johansen

Har det godt

Til Ekstra Bladet fortæller Lotte Reimar, at hun under omstændighederne har det godt.

- Jeg har det egentlig meget godt. Jeg er jo et positivt og stærkt menneske, jeg ligger ikke ned særlig længe af gangen, siger hun.

Hun forklarer, at beslutningen om at gå hver til sit ikke kommer ud af det blå.

- Det har været en løbende proces og beslutning, der har taget flere år, men han flyttede ud af lejligheden her i starten af sommeren, fortæller hun.

Ingen detaljer og ingen ny kæreste

Hun vil ikke gå i detaljer omkring, hvorfor de to ikke længere er sammen.

- Nej, det har egentlig ikke lyst til. Ikke for min skyld, men der er bare mange andre involveret. Situationen er bare for sårbar, siger hun.

Nu skal tiden vise, hvad der skal ske I Lotte Reimars liv. Hun slår dog fast, at der ikke er ny kæreste inde i billedet.

- Nej, det er godt nok ikke derfor, men nu er det jo helt nyt liv, der starter, så må vi se, hvad der sker, siger hun.

Martin Gether er flyttet fra den lejlighed, som parret har delt i Hellerup. Lotte Reimar forklarer, at de i fællesskab har prøvet i flere år at finde ud af ægteskabet, men det lykkedes ikke. Foto: All over press

Snakker stadig fint

Hun fortæller at parret stadig godt kan snakke sammen, og at det egentlig er en fin situation, de er i.

- Det skal man kunne, når man har børn sammen, men det er klart, der er ikke noget, der hedder en lykkelig skilsmisse, siger hun.

Hun afslutter med at fortælle, at hun faktisk er i godt humør.

- Det er jo svært at være i dårligt humør med denne her sommer.

Lotte Reimar har også datteren Filis på 28 år fra et tidligere forhold og et barnebarn ved navn Alma. Lotte Reimar er datter af den kendte musiker Johnny Reimar.