Efter 29 år: Kæmpe drøm går i opfyldelse

Tirsdag 9. juli drog Nip, der deltog i 'Den store bagedyst' tilbage i 2017, med sine adoptivforældre til Sri Lanka med et ganske særligt mål for øje.

Den 29-årige aarhusianer med det borgerlige navn Nipuni Julie Jakobsen har nemlig længe drømt om at møde sin biologiske mor, der kommer fra Sri Lanka.

'Jeg skal (for gud ved hvilken gang) forsøge at gøre drøm til virkelighed ved at finde min biologiske mor. Så kære alle, kryds jeres fingre, så er I søde, og det vil varme mit lille hjerte', skrev hun på sin blog for et par dage siden, inden hun satte sig ind i et fly med kurs mod Sri Lanka.

Den langvarige drøm er efter længere tids søgen nu gået i opfyldelse.

Se også: 'Bagedyst'-vinder gør endnu et forsøg: Jeg vil finde min mor

Det afslører Nip på sin Instagram-profil, hvor hun ligeledes deler et billede, hvor hun står sammen med sin biologiske mor.

'Måske har I allerede lagt to og to sammen, og ellers skal jeg da lige gøre det for jer. Bare fordi det er vildt at sige det igen og igen .. JEG HAR FUNDET OG MØDT MIN BIOLOGISKE MOR!', skriver hun og fortsætter:

'Efter næsten 30 år blev drøm endelig til virkelighed, og tårerne rendte fra hendes øjne da hun hørte mig sige “amma” (som betyder “mor”) til hende for første gang. Denne her oplevelse overgår ALT andet, jeg nogensinde har oplevet, og jeg er lykkelig helt ind i knoglerne for at det er sket', skriver den lykkelige 'Bagedyst'-deltager videre.

I en mail til Ekstra Bladet lægger Nip ikke skjul på, at mødet med hendes biologiske mor har været fantastisk.

'Det er nemlig helt og aldeles fantastisk', skriver hun og fortæller, at hun lige nu fokuserer på at nyde tiden i Sri Lanka, men gerne vil fortælle meget mere om mødet, når hun vender hjem til Danmark igen.

Nipuni Julie Jakobsen var del af 'Den store bagedyst' i 2017. Hun har ligeledes været en del af den store jule- og nytårs dyst. Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR

To mødre

Nip har tidligere delt nogle af sine tanker om at være adopteret af en familie i Danmark på sin Instagram-profil.

'På kun et liv har jeg nået at have to mødre. Den ene ligner jeg mest på udseende, den anden mest på personlighed. Den ene gav mig livet, den anden lærte mig livet og alting jeg kender', skrev hun på Mors dag 12. maj.

'Jeg har stadig et brændende ønske om at møde min biologiske mor en dag, hvis ikke enten et terrorangreb, en tsunami eller andet har gjort det umuligt. Jeg har mange spørsmål uden svar. Eksempelvis vil jeg give min højre arm (ej måske den venstre, så jeg stadig kan bage) for at finde ud af nationaliteten på min biologiske far. Den er nemlig ikke srilankansk. Og tænk, hvis jeg har søskende. Der er mange spørgsmål, men ét svar sidder jeg med: min mor er hende, som jeg er vokset op hos. Tænk sig engang at én mor tager over når en anden ikke er i stand til at være det. Dét er smukt hvis I spørger mig.'

Vild polterabend endte med en piercing