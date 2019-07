Efter aflysning: Nu sker det endelig

Lasse Rimmer og Line Hoffmeyer skal giftes om seks uger efter at have aflyst brylluppet sidste år

I slutningen af august kan Lasse Rimmer og Line Hoffmeyer kalde sig mand og kone.

Lørdag 24. august skal de kommende ægtefolk hengive sig til hinanden - sige det store ja til livet i både med- og modgang.

Datoen aflæses på 26-årige Line Hoffmeyers Instagram-profil:

’Om præcis seks uger forestiller det her billede en hustru bag sin mand’, skrev hun i går.

For sent ude

Komikeren og den universitetsstuderende Hoffmeyer måtte desværre skyde brylluppet sidste år.

Rimmer/Hoffmeyer ville oprindelig giftes sidste juli, men var for sent ude med invitationerne, og der var knas med gæstelisten.

Håbløst forelsket

Lasse Rimmer faldt pladask for Line Hoffmeyer i 2015, efter hun rettede henvendelse for at få hjælp med en skoleopgave.

Siden har den 47-årige komiker og studinen været håbløst forelskede.

I dag bor de sammen i et hus Karlslunde syd for København i en sammenbragt familie med komikerens to børn.

Smadrer dig

Og ingen skal bryde sig om at lægge hånd på Rimmer. Hans kommende brud har i hvert fald understreget, at det er på eget ansvar.

’(…) En hustru, der øjensynligt er ude på at smadre dig, hvis du rør’ ham.’

’Men bare rolig, jeg nøjes som regel med at smile til folk, der klapper ham på skulderen,’ skriver Line Hoffmeyer yderligere på Instagram.

Line Hoffmeyer ønsker ikke at kommentere historien.