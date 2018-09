Efter alvorlig sygdom: Sådan har Johannes Møllehave det nu

Den kendte forfatter og foredragsholder er kommet sig oven på sit fald og er netop nu i Paris for at besøge sit barnebarn

2017 blev et hårdt år for præst og forfatter Johannes Møllehave.

Få dage før sin 80 års-fødselsdag faldt han om i sit hjem på Frederiksberg og slog hovedet så kraftigt, at han måtte indlægges.

Og indlæggelsen gjorde desværre kun ondt værre, da den nu 81-årige Møllehave faldt ud af sengen og slog sig igen. Den meget aktive Møllehave, der har skrevet et utal af bøger, måtte opgive at komme tilbage til hjemmet, som han delte med sønnen, Tomas, og flyttede i stedet på plejehjem.

JOhannes Møllehave fotograferet i hospitalessengen sidste år. Siden er det gået markant fremad for den kendte forfatter. Foto: Privat

Aktiv livshjælp

Men nu er der fremgang for den teologi-uddannede forfatter, fortæller hans nevø Henrik Volf Møllehave til Ekstra Bladet.

Hans genoptræning er gået godt, og han er nu så rask, at han fredag eftermiddag rejste til Paris med sin søn for at besøge barnebarnet Katrine, der bor fast i byernes by, hvor hun går på filmskole.

- Han kalder for aktiv livshjælp, at han kommer ud at rejse, forklarer han om onklen, der altså stadig er god for et ordspil.

Henrik Volf Møllehave besøger sin onkel to gange om ugen og glæder sig over hans fremskridt.

- Han er kommet sig så fint. Han kommer ud næsten hver dag og går i biografen og så videre. Han er ikke præget af sine skavanker, slår han fast.

- Jeg tror dog ikke, han skal starte sin foredragsturné igen – selvom han gerne vil. Men han har det godt, understreger han.

Johannes Møllehave på vej til Paris i selskab med sønnen Tomas og dennes veninde. Foto: Privat

Langsomt men godt

Fra Paris forlyder det også, at Møllehaves første udlandsrejse siden faldet er forløbet godt indtil videre.

- Det er hyggeligt og mægtig godt. Det går lidt langsomt, men det går fint, fortæller Tomas Møllehave til Ekstra Bladet.

Familien nyder at være sammen og har blandt andet planer om at se nogle museer, inden turen går tilbage til Danmark sent mandag.

Allerede inden afgang havde Johannes Møllehave da også fået blod på tanden, hvad angår rejseri. Han drømmer om at tage til Rom med nevøen Henrik.

Ramt af sygdom

Det er ikke første gang, Johannes Møllehave kæmper med alvorlig sygdom. Han har blandt andet haft to blodpropper i hjernen, og gennemgik en hjerteoperation i 1997.

