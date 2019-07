Efter Barbara Zatlers død: Veninde i chok

Fredag meddelte Barbara Zatlers familie, at den dansk/slovenske model, skuespiller og blogger var død i begyndelsen af juli.

Hun blev kun 38 år.

Familien oplyser ikke dødsårsagen.

Barbara Zatler, der var et særdeles kendt ansigt i 00'erne og 10'erne, efterlader sig datteren Samara på fire år.

Som 25-årig skaffede Zatlers smukke udseende hende en plads på forsiden af den slovenske udgave af det ikoniske mandemagasin Playboy.

En lang række forsider fulgte, og da hun indstillede karrieren som model, havde hun optrådt i mere end 200 magasiner verden over. Blandt de bedst kendte var foruden Playboy andre mandeblade som GQ og Esquire samt vores eget Euroman.

Zatler blev straks fast gæst på den røde løber og fik også mindre roller som skuespiller - blandt andet i hitfilmen 'Klovn - The Movie' fra 2010.

I forbindelse med Playboy-bossen Hugh Hefners død i september 2017 fortalte Barbara Zatler om sit vilde liv i Los Angeles i tiden efter sin forside.

Her boede hun i tre måneder og arbejdede for det berømte mandemagasin, før et biluheld satte en stopper for hendes amerikanske drøm.

- Jeg kørte galt og endte med en voldsom hjernerystelse og et hukommelsestab. Det havde ellers været planen, at jeg skulle være værtinde ved Playboys Super Bowl-fest i februar 2010, men det måtte jeg så opgive, fortalte hun til Ekstra Bladet.

Dansk Playboy-model afviste Hefner: Ville ikke deltage i 'trusseløs torsdag'

I chok

Tilbage i Danmark mødte Zatler modellen og bloggeren Joan Divine, der blev en god kollega, og som er dybt chokeret over at høre om hendes død.

- Det er jo forfærdeligt. Jeg er stadig i chok. Det kan slet ikke være rigtigt. Hun var en fantastisk pige og altid sød til at hjælpe andre, fortæller Divine, der danner par med ’Vild med dans’-stjernen Michael Olesen, til Ekstra Bladet.

- Vi har kendt hinanden i nogle år, for vi var i samme branche, og vi har hjulpet hinanden. Vi lavede også nogle event-jobs sammen, da vi var unge, tilføjer hun.

Barbara Zatler, der ligesom Divine var blogger, foreslog hende at skifte til Bloggers Delight og hjalp hende meget i den forbindelse. Og det var da også i forbindelse med en bloggerfest, at de to så hinanden sidste gang i februar.

Der talte de to kvinder om snart at ses, da de faktisk boede tæt på hinanden.

- Det er sådan noget, man kan ærgre sig over nu, lyder det trist fra Joan Divine.

Støttede i en svær tid

Joan Divine og Michael Olesen har i flere år kæmpet for at blive forældre og har fortalt meget åbent om det svære emne.

Også her var Barbara Zatler en stor støtte.

- Hun var så sød omkring vores projekt baby - sendte artikler og gode ideer. Hun var virkelig omsorgsfuld, så det er lidt af et chok, afslutter Joan Divine.