Efter blodrøde tal: Det skal der ske med tv-baronessens slot

Caroline Flemings 14-årige søn, Alexander Fleming, slipper efter alt at dømme for at starte sin voksentilværelse med at kæmpe med en kæmpe gæld.

Siden hans morfar, Niels Krabbe Iuel-Brockdorff, døde i 2017, har det ellers ligget i kortene - og fremgået af Valdemars Slots hjemmeside - at teenageren skulle overtage det gældsplagede slot.

Men nu er der endelig kommet en løsning for slottets fremtid. Det skriver Fyns Amts Avis.

Se også: Caroline Flemings far er død: Efterlader slot som økonomisk ruin

Ifølge avisen tyder alt på, at Alexander Fleming på nuværende tidspunkt ikke skal overtage Valdemars Slot alligevel. I stedet arver Caroline Fleming og hendes søster, Louise Albinus, slottet.

Caroline Fleming skal sammen med sin søster tage sig af Valdemars Slot. Foto: Mogens Flindt

- Vi har brugt de seneste to år på at drøfte det i familien, og vi er kommet frem til, at den bedste løsning er, at Caroline og jeg overtager det, siger Louise Albinus til avisen.

Se også: Vild uenighed på Valdemars Slot efter dødsfald

Ifølge avisen blev Louise Albinus i sidste uge indsat som ny direktør i selskabet bag Valdemars Slot, mens hendes mand, Nikolaj Albinus,overtog posten som formand i en spritny bestyrelse.

Valdemars Slot har i 11 generationer tilhørt Caroline Flemings familie. Foto: Bo Nymann/Her og Nu

Det bliver ikke en let opgave for de to søstre at få slottet gennem den økonomiske krise, der har stået på i årevis. Nikolaj Albinus oplyser til Fyens Amts Avis, at Valdemars Slot har negativ egenkapital og en langfristet gæld på omkring 84 millioner kroner. Ved det seneste årsregnskab blev der eftergivet gæld for 10,4 millioner kroner, og samtidig blev tilbagebetalingsvilkårene for den resterende gæld forlænget.

Se også: Tv-baronessens slot i kæmpe problemer: Millionerne fosser ud

Valdemars Slot har siden 1687 og gennem 11 generationer tilhørt Caroline Flemings familie – de seneste mange af dem med blodrøde tal. Siden 1971 har Niels Krabbe Iuel-Brockdorff ejet slottet, men i 2003 overtog Caroline Fleming det med god hjælp fra sin stenrige daværende mand, Rory Fleming.

I 2011 blev Caroline og Rory Fleming skilt, og tv-baronessen gav slottet tilbage til sin far. Planen var, at Alexander Fleming skulle overtage det efter sin morfar, når den tid kom.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra de nye ejere af Valdemars Slot.