Efter brud: Tager drastisk valg

Efter bruddet mellem tv-parret Mathias Hjorth Danielsen og Trine Skjollander i februar, har Mathias valgt at dele en video på sin TikTok profil, hvor han river billeder i stykker af parret.

I videoen river han billeder i stykker til sangen 'Goodbye My Lover' af James Blunt med et uddrag af teksten:

- Jeg husker os og alt, hvad vi plejede at være. Jeg har set dig græde. Jeg har set dig smile. Jeg har set dig sove i et stykke tid. Jeg ville være faren til dit barn.

Over for Ekstra Bladet sætter Trine Skjollander ord på den video, Mathias Hjorth Danielsen har valgt at dele.

- Det har jeg det ikke særlig fedt med. Det gør mig da ked af det. Det er lidt barnligt at gøre, men det må han om, siger Trine Skjollander og fortsætter:

- Han kan gøre lige, hvad han har lyst til. Vi er jo ikke kærester mere. Bare ærgerligt, at det er sådan noget, han gider bruge sin tid på.

Ekstra Bladet har også været i kontakt med Mathias Hjort Danielsen, der ikke havde andet at sige end:

- Videoen taler for sig selv.

Mathias Hjort Danielsen og Trine Skjollander fandt sammen i 2018, da de begge var med i 'Paradise Hotel'. Tidligere i år kunne de fortælle, at de har valgt at gå fra hinanden.