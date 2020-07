Efter bruddet: Bombarderes med datingtilbud

'Ex on the Beach'-deltagerne Caroline Godrim og Mathias Severinsen smed i slutningen af juni noget af en realitybombe, da de bekræftede over for Ekstra Bladet, at deres forhold var slut.

De to, der fandt kærligheden til hinanden i Kanal 4-programmet, var ellers blevet forældre i slutningen af 2019, men forholdet holdt altså ikke.

Selvom et brud aldrig er nemt, så føler Caroline Godrim dog, at det var den rigtige beslutning.

- Jeg synes, det går rigtig godt. Jeg er rigtig glad, og jeg glæder mig til at se, hvad fremtiden bringer. Jeg tror, det var det rigtige. Jeg er i hvert fald meget mere glad nu, siger hun til Ekstra Bladet.

Lige fået barn: Realitypar går fra hinanden

Selvom det ikke gik mellem hende og Mathias Severinsen, har Caroline Godrim dog ikke opgivet at finde kærligheden. Og både mænd og kvinder forsøger at komme i kontakt med hende i håbet om, at hun vil med dem på date.

Det fortalte hun mandag aften, da hun holdt spørgerunde med følgerne på Instagram. Flere benyttede sig af muligheden for at spørge, om de måtte invitere hende på date.

- Det er da rart at være eftertragtet, griner hun, da Ekstra Bladet spørger ind til de mange tilbud, hun får.

- Jeg får ekstremt mange tilbud. I min indbakke på Instagram er der 99+ drenge, der har spurgt, om jeg vil med på en date.

Hun læser alle beskederne - men folk skal ikke forvente at få svar.

- Jeg svarer dem ikke. Jeg læser dem igennem, om det er noget, og så tænker jeg for det meste, at det er det ikke. Og så lader jeg bare være med at svare, siger hun og understreger, at hun dog er klar til at date, hvis den rette dukker op.

- Jeg er da kommet på Tinder, og der har jeg da liket nogle, griner hun.

Højgravid realitystjerne sendt på sygehuset: - Jeg blev nervøs

Caroline Godrim fortalte følgerne, at hun har en række krav til en kommende mand. Privatfoto/Instagram

Krav til drømmemanden

Følgerne på Instagram fik mandag aften at vide, hvilke krav Caroline Godrim har til en mand. Kravene er blandt andet, at manden har ambitioner og har styr på sit liv og økonomi. Derudover skal han gerne være over 184 centimeter høj og handyman.

- Jeg tror bare, jeg bliver mere og mere bevidst om, hvilken type jeg skal gå efter, og at jeg ikke bare skal nøjes. Derfor vil jeg hellere vente to år på den rette - i stedet for bare at tage den første og den bedste. Derfor har jeg nogle krav, siger 'Ex on the Beach'-deltageren.

Se også: Bliver presset til sex: - Det skal stoppe nu!

Et andet krav til en kommende partner er, at han er mand. Der er ellers også kvinder, som kontakter Caroline Godrim i håb om en date.

- Men det er desværre ikke noget for mig, griner hun og fortæller, at hun heller ikke gider personer, som kun vil være sammen med hende, fordi hun er kendt.

- Jeg synes, at mange af fyrene på Tinder skriver, at jeg er et kendt ansigt og dit og dat. Og så lader jeg være med at svare dem, for jeg gider ikke, at folk skal vide, hvem jeg er. Jeg vil hellere have en, der tager mig for den, jeg er - og ikke fordi jeg har mange følgere eller har været med i et realityprogram.

Caroline Godrim er langtfra den eneste tv-kendis, der modtager mange tilbud i indbakken. En række realitydeltagere viste for nylig de mange grænseoverskridende sex-tilbud, de har fået fra fremmede. Det kan du læse her. (+)