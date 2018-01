Efter chok-skilsmisse: Silas taler ud om bruddet

Tilbage i december annoncerede stjerneparret Silas Holst og Johannes Nymark på Facebook, at de skulle skilles efter fire års ægteskab.

- Joe og jeg har valgt at skilles som kærester og ægtemænd - men vi bliver sammen som tætte venner og ikke mindst som forældre til vores to fantastiske børn, skrev 34-årige Silas Holst på sin Facebook-profil, mens han fortsatte:

- Vi har stadig en kæmpe kærlighed til hinanden, men den gnist, der holder to mennesker sammen som par, er på ganske udramatisk vis og uden indblanding fra en tredjepart, forsvundet. Og kærlighed som ægtemænd er den seneste periode blevet til en dyb venskabelig kærlighed og respekt til hinanden. Det er den rigtige beslutning for os at fortsætte vores liv som venner og fædre i tæt samarbejde.

Bor stadig sammen

Siden parret annoncerede, at de skulle skilles, har der været larmende tavshed fra stjerneparret, men i et stort interview i torsdagens udgave af BT åbner Silas Holst op og fortæller om den svære tid efter skilsmissen.

Foto: Mogens Flindt

Selvom Silas Holst havde frygtet, at skilsmissen ville ende i konflikter og drama, så er den ifølge 'Vild med dans'-darlingen foregået relativt udramatisk. Både Silas Holst og Johannes Nymark var nemlig enige om beslutningen om at lade sig skille. Derfor kalder Silas Holst også skilsmissen for 'lykkelig'.

Sammen med veninden Louise Mahnkopf har Silas Holst og Johannes Nymark to børn, Maggie My på tre år og Bob Jones på et år. Den lille familie forsøger i dag stadig at finde et ståsted efter skilsmissen, fortæller den garvede danser.

- Vi mistede et ægteskab, men vi har genfundet et venskab. På en måde er det rart, hvor mærkeligt det end lyder, fordi der er kommet ro på. Vi har det vildt godt sammen, vi snakker vanvittig godt sammen, bor stadig sammen og har børnene sammen. Vi har fået det hele til at fungere, siger Silas Holst til BT.

Silas Holst understreger dog, at den lille familie stadig er ved at finde ud af, hvordan situationen skal blive i fremtiden.

Til Billed-Bladet har Silas Holst tidligere fortalt, at det hus, hvor hele familien lige nu bor sammen i Brønshøj, skal sættes til salg.

- Vi vil gerne finde noget nyt, hvor vi stadig bor tæt på hinanden, men har hver sit. Vi bliver jo ved med at være en familie. Og skilsmisser kan godt være lykkelige. Jeg blev selv glad, da mine forældre fortalte, de skulle skilles. Det med at blive sammen i et dårligt ægteskab for børnenes skyld - det må ikke ske, forklarede han til ugebladet.

Foto: Mogens Flindt

Regnbuefamilie intakt

Ifølge Silas Holst fungerer deres lille regnbuefamilie stadig i bedste velgående efter skilsmissen, og sådan håber han, at det vil fortsætte.

- Min familie er ikke opløst, og Johannes og Louise er stadig mine to nærmeste. Jeg bliver frustreret over at læse 'den tidligere regnbuefamilie', fordi vi er kraftedeme stadig en familie. En familie er en væsentligt større forpligtelse, end et ægteskab er. En familie er for evigt. Vi er stadig en regnbuefamilie med alt, hvad det indebærer, siger han til BT.

Silas Holst fortæller, at der den seneste tid floreret mange rygter om, at han har fået en ny kæreste, og at der har været en tredje part involveret i skilsmissen. Det afviser han dog blankt.

Alligevel er han åben over for en ny kærlighed i fremtiden.

- Jeg har hørt, at jeg skulle have fået en ny kæreste, men det har jeg ikke, hvad jeg ved af. Det er ikke sådan, at jeg er blevet skræmt af kærlighed og tænker, at det skal jeg aldrig mere. Jeg håber på, at der kommer forelskelse igen, men lige nu er jeg rimelig fokuseret på musicalen, så jeg har ikke tid til at gå ud og date, understreger Silas Holst, der lige nu er i fuld gang med prøverne til musicalen 'Book of Mormon'.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Silas Holst, men han ønsker ikke at kommentere sagen yderligere.