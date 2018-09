Efter chokerende danse-exit: Kæmpe unfair!

Signe Lindkvist var slet ikke tilfreds med, at hendes gode ven Adam Duvå Hall måtte forlade dansegulvet i 'Vild med dans'

Sæt en fod forkert, og du forlader 'Vild med dans'.

Det er i hvert fald tanken bag danseprogrammet, der fredag efter fredag optager danskerne på TV2. Men ifølge Signe Lindkvist, var det altså ikke devisen denne fredag, hvor hendes ven og meddanser Adam Duvå Hall blev smidt ud af seerne.

- Jeg synes ikke, det var fortjent. Det er klart, at man altid holder mest med dem, man rigtig godt kan lide. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg privat har to rigtig gode kammerater herinde, og det er Adam Duvå Hall og Rolf Sørensen.

- At Adam og Mia ryger ud er kæmpe unfair. De er skidesøde og klæder hinanden godt, og de kæmper for det. Jeg synes faktisk ikke, de var de dårligste i dag, siger hun til Ekstra Bladet efter det hæsblæsende danseshow.

Det var stressende

Selvom Signe Lindkvist og hendes dansepartner ,Thomas Evers Poulsen, blev rost til skyerne af dommerne og stemt videre af seerne, var det en hård aften for den 44-årige cirkusprinsesse. Både Rolf Sørensen og Adam Duvå Hall stod nemlig tilbage sammen med Emmelie de Forest, som de sidste tre par.

- Det var meget stressende for mig.

- Hvem håbede du mest på, seerne stemte videre?

Her bryder dansepartneren let og elegant ind:

- Det siger man aldrig til Ekstra Bladet.

Og Signe supplerer:

- Alle gør sig umage, men det er klart, at man holder med dem, man holder af. Adam har været min gode ven i 20 år, og Rolf har været min gode ven i ti år, siger hun til Ekstra Bladet.

Thomas og Signe har planlagt en frokost med Adam Duvå Hall og Mie Moltke, som de nu ser frem til.

