Efter corona-raseri: Netto tilbyder jobsamtale

Jesper 'Jokeren' Dahl er under maksimalt økonomisk pres efter regeringens seneste coronarestriktioner, og det fik onsdag den 47-årige rapper til at gå til tasterne i en regulær raseriudladning på de sociale medier.

I et opslag på Instagram gjorde han det klart, at han nu sidder virkelig stramt i det.

'Ærligt talt, så er jeg jobsøgende lige nu i en grad, at jeg vil gøre hvad som helst for at kunne betale børnepenge og have til en pakke smøger om dagen. For slet ikke at tale om julegaver', skrev han blandt andet.

Raser over Mette F.

Opslaget var ledsaget af et billede, hvor han sender regeringen og Folketinget en fuckfinger, og både statsminister Mette Frederiksen (S) og kulturminister Joy Mogensen (S) var tagget.

Senere fulgte han op med en kommentar om, at han bestemt ikke er kræsen, hvad angår jobs.

'Jeg er fysisk i god form og har en anslået IK på 130-140, og står gerne i kassen i Netto, hvis det er det som skal til!', lød det.

Inviterer til kaffe

Og den har butikskædens HR-direktør, Christian Dahl, været hurtig til at gribe.

I en kommentar til Jokerens opslag inviterer han på en snak.

'Ikke alle kan få et job i Netto, men hvis du er frisk, tager jeg gerne en kop kaffe med dig', skriver Christian Dahl blandt andet.

Han fortæller til Ekstra Bladet, at der sagtens kunne blive en plads til Jesper 'Jokeren' Dahl bag et af Nettos kasseapparater.

- På den ene side synes jeg, at det er sjovt, og på den anden side tænker jeg, at det er en smule ærgerligt, at vi ikke er kommet videre. Jeg sidder i Netto, og vi er 14.000 medarbejdere. Vi hører mange gange, at man altid kan få et job i Netto, og det er bare ikke rigtigt. Vi er 14.000 medarbejdere, som gør en fantastisk indsats, og vi har altid brug for gode kolleger, som har hjertet på rette sted og er frisk på at smøge ærmerne op. Men ikke alle kan få et job i Netto, lyder det fra HR-direktøren.

Nu vil han sidde bag kassen

- Opfatter du det som om, at han taler ned til de ansatte i Netto?

- Nej, det gør jeg ikke. Jeg opfatter det som et råb om hjælp i forhold til regeringen, siger han og tilføjer:

- Det kunne da være virkelig sjovt, hvis sådan en som ham kommer ind og sidder bag kassen i Netto. Hvis folk kommer ind og tænker, at det egentlig er meget cool. Jeg kender ham jo ikke, men jeg tror, han ville være arbejdsom og kunne give noget godt til kollegerne også. Det er jo en god historie.

Jokeren er blandt andet kendt som frontmand i Den Gale Pose. Foto: Per Lange

Christian Dahl understreger, at selvom han umiddelbart tænker, at Jokeren kunne blive en god kollega, skal han selvfølgelig til en jobsamtale ligesom alle andre aspirerende Netto-ansatte.

- Vi ville selvfølgelig skulle have en samtale med ham, hvor vi vurderer, om han mener det, eller om det bare er for sjov. Men det er ikke mig, der kommer til at ansætte ham. Der har jeg en masse dygtige butikschefer, som skal tage stilling til det.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jesper 'Jokeren' Dahl, men det har i skrivende stund ikke været muligt.