Efter coronaaflysning: Stråler i kjolen

Coronaen har sat en stopper for meget.

Det måtte også Lotte Friis sande, da den tidligere elitesvømmer i sommer måtte udskyde sit bryllup. Men nu har den glædelige begivenhed endelig fundet sted, og 32-årige Lotte Friis er blevet gift med Christoffer Schnack Ringø.

Brylluppet skulle have fundet sted 27. juni, men er først blevet gennemført nu. Privatfoto

Vielsen fandt sted i Egebæksvang Kirke i Espergærde, som det også var planen i sommer. Drømmen havde ellers været et sommerbryllup, men det kunne ikke lade sig gøre.

- Vi har det meget blandet med det, for jeg har altid drømt om et sommerbryllup, hvor man kan have lange, lyse nætter med kys og kram. Men som situationen er nu, er det bare ikke muligt.

- Vi ville helst have haft det bryllup, vi har drømt om. Men vi vægter andre ting højere. At vi kan kramme gæster og sidde tæt. Det kan vi få lov til i oktober - eller det håber vi i hvert fald, og det vil vi hellere, sagde Lotte Friis dengang til Ekstra Bladet.

Krammene måtte hun nok også undvære lørdag, men brylluppet blev dog gennemført.