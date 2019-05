Efter dom: Kjær sælger huset

Sagen kort: Ramte official

Sagen, der har fået kongehuset til at degradere Christian Kjær efter de mange årtiers venskab, udspillede sig sommeren 2018.

Christian Kjær trillede en lørdag morgen mod bageren i konens blå Tesla for at købe rundstykker og kanelsnegle til sig selv og familien.

På vej mod bageren passerede han skilte, der forbød kørsel i bil ved T-krydset længere fremme, fordi det for området lokale cykelløb blev afholdt denne dag.

Ved krydset nærmede Christian Kjær sig to trafikofficials, der med bemyndigelse fra politiet råbte og brugte fagter for at få ham til at bakke, inden han kørte ind på løbsruten.

I retten fandt man det bevist, at Christian Kjær ved mødet overfusede de to trafikofficials og ramte en af dem med Teslaen med lav fart.

Christian Kjær i marts blev dømt i byretten for i sin bil at have ramt en trafikofficial med lav fart i Hørsholm nær sit hjem.

Retten i Lyngby straffede den nu tidligere kammerherre med en betinget fængselsdom på 30 dage, ligesom retten fratog ham kørekortet i et år og tildelte en bøde på 10.000 kroner.

Christian Kjær erklærede sig uskyldig og anklagede samtidig den ene trafikofficial for at have slået ham, men ankede dog ikke sagen.