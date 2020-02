Efter dramatisk brud: - Jeg har fundet en ny

I november sidste år bekræftede popstjernen Bro og den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager Elina Dahl, at de to var gået fra hinanden, efter de havde dannet par i en længere periode.

I den forbindelse lagde Bro, der har det borgerlige navn Kevin Andreasen, ikke skjul på, at han bestemt ikke var okay efter bruddet.

Bro og Elina danner ikke længere par, og nu har Bro kastet sin kærlighed på en ny kvinde. Foto: Jonas Olufson

'Jeg har fået 1000 beskeder, hvor folk spørger, om jeg er okay efter det, der er sket med mig og E (Elina, red.) Selvfølgelig er jeg ikke okay, når man ikke er sammen længere. Man tager en facade på, så man virker glad, selvom man ikke rigtig er det', sagde Bro i den forbindelse i en video på sin Instagram-profil.

'Man vil gerne have folk til at tro, at man er glad, mens man i virkeligheden har det rigtig skidt. Man er ikke helt okay, men livet går videre på et tidspunkt', fortalte han videre.

Men nu tilsmiler lykken igen Bro. Han har nemlig fundet kærligheden på ny.

Det fortalte han, da Ekstra Bladet onsdag mødte ham til gallapremiere på filmen 'The Gentlemen' i Big Bio i Københavns Nordhavn.

Bro var i hopla på den røde løber. Foto: Mogens Flindt

Her havde han dog ikke lyst til at afsløre mange detaljer om sin nye flamme.

- Jeg ser en anden, og jeg har fundet en ny. Ikke noget jeg kan komme nærmere ind på. Jeg har ikke fået en officiel kæreste - endnu. Men jeg ser en sød pige, sagde han hemmelighedsfuldt.

- Men jeg er meget glad, sagde han videre.

- Hvor har I mødt hinanden henne?

- Lad os bare sige, at vi har mødt hinanden i byen, sagde han med et grin, inden han gjorde klart, at han ikke havde lyst til at tale mere om sin nyfundne kærlighed.

- Men hun er ikke kendt, og det synes jeg er rigtig dejligt. Til at starte med var hun lidt afvisende, og det kunne jeg godt lide, sagde han videre.

