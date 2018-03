Efter eget ønske: Sofie Linde vender tilbage

To ugers barsel efter fødslen af lille Trine. Så meget blev det til for tv-værten Sofie Linde, der på fredag er tilbage i arbejdstøjet og klar til at guide seere, dommere og deltagere gennem 'X Factor'. Det skriver BT.

- Jeg glæder mig meget til at vende tilbage til 'X Factor'-scenen allerede på fredag, og til at møde hele holdet igen og komme i gang, siger hun til avisen.

Beslutningen om at gøre lyncomeback er helt hendes egen, understreger DRs underholdningschef Jan Lagermand Lundme overfor Ekstra Bladet.

- Det er Sofies eget ønske. Vi har ikke rendt og spurgt hende, om hun var klar. Hun har selv meldt sig, siger Jan Lagermand Lundme og kalder det 'superfedt'.

For underholdningschefen har det været vigtigt, at beslutningen har været forsvarlig - både for mor og barn.

- Men jeg har forhørt mig hos fagpersoner, og der er intet til hinder for det, siger han.

Skulle Sofie Linde få kolde fødder - eller brystbetændelse - torsdag, kan hun til hver en tid melde fra.

- Hun må absolut ikke føle noget pres, siger Jan Lagermand Lundme, der understreger, at han har stor respekt for kvinder, at holder barsel i mange måneder.

Lindes mand og baby-daddy, Joakim Ingversen, har som bekendt været vikar for Sofie Linde de to foregående fredag. Men det bliver ikke sådan, at det nu er ham, der tager tørnen med Trine hjemme i sofaen.

- Joakim slipper ikke 'X Factor'. Han er tilbage på Ultra med 'Ultra Factor', fortæller Lagermand Lundme.

Trine kommer til gengæld med sine forældre på arbejde og bliver passet og plejet, mens Linde og Ingversen passer de danske tv-seere.

DR sender det tredje 'X Factor'-liveshow fredag klokken 20.