Efter et år: Blachman sætter lejlighed til salg

Musikeren ser ud til kun at få en mindre gevinst med sig fra millionsalget

Sidste sommer købte 'X Factor'-dommer Thomas Blachman en lejlighed Sønder Boulevard på Vesterbro i København for 6,6 millioner kroner. Nu har den speedsnakkende skaldepande valgt at sætte de 124 kvadratmeter til salg.

I weekenden kom Blachmans lejlighed på markedet med en salgspris på 6.695.000 kroner. Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Det betyder, at den 56-årige musiker 'kun' har udsigt til at tjene knap 100.000 kroner på boligen - hvis altså lejligheden bliver solgt til prisen.

København V er blandt landets dyreste steder at købe lejlighed, og ifølge salgsopstillingen fra Home Vesterbro, der har lejligheden til salg, er der da også tale om den 'absolut mest attraktive placering på Vesterbro'.

Derudover oplyser Home også, at lejligheden har været gennem flere renoveringer, så der i dag er to nye badeværelser, nyt køkken, renset stuk og afhøvlede gulve. Lejligheden har desuden tre soveværelser og et køkken-alrum.

Ifølge netmediet A4nu bor Thomas Blachman sammen med sin forlovede, Julia Werup, på en husbåd ved Holmen, også i København. Den købte han i 2013, og han nu er i gang med at restaurere den.

Thomas Blachman er blevet far igen

Blachman og Werup blev i sensommeren forældre til en lille dreng. Det afslørede Werup selv på sin Instagram-konto med ordene:

'Jeg og min søn Zac, som jeg fødte i går.'

Hele Danmark kom for alvor på fornavn - eller måske nærmere efternavn - med Thomas Blachman, da han tilbage i 00’erne for første gang satte sig bag dommerpulten i 'X Factor'.

Når programmet næste år løber over skærmene igen, bliver det endnu en gang med Blachman som dommer og mentor.

