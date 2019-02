Efter exit fra 'Vild med dans': Stjerne vil tilbage

Nyheden om Mads Vads exit fra det populære danseprogram 'Vild med dans' har for alvor sat gang i rygterne på de sociale medier.

Flere brugerne udtrykker nemlig, at de gerne så, at danseren Silas Holst vender tilbage til programmet.

'Vild med dans'-stjerne stopper

'Vi vil have Silas Holst tilbage!! Vild med dans har aldrig det samme siden han stoppede', skriver en på Ekstra Bladets facebookside.

En anden skriver helt nøgternt, at hun 'venter på Silas kommer tilbage'.

Og den populære danser fik da også for alvor sat gang i rygterne, da han lagde et billede ud på Instagram med teksten: 'Tænker så det knager... jobmuligheder. Skal. Skal ikke - ender sgu nok med skal'.

Vil gerne tilbage

Til Ekstra Bladet fortæller han, at opslaget dog ikke handler om 'Vild med dans'.

- Nej, det er om nogle forskellige jobtilbud, men jeg kan ikke sige noget endnu. Der er ikke som sådan noget konkret, siger han.

Han er dog ikke afvisende over for at vende tilbage, hvis det hele flasker sig.

- Det skal aldrig udelukkes. Hvis alle blev enige, og det kunne passe, vil jeg da gerne.

Silas Holst har ikke medvirket i programmet i fem sæsoner, men det ville ikke stoppe ham for tage dansen op igen.

- Jeg ved ikke noget endnu, men måske, fortæller han.

Silas Holst har to gange vundet programmet. Først med partneren Sophie Fjellvang-Sølling og med Sara Maria Franch-Mærkedahl.

Silas vandt senest med Sara Maria Franch-Mærkedahl. Foto: Mogens Flindt

