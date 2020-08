Efter få år: Ankerstjerne kan score millioner på hussalg

Lars Ankerstjerne har netop sat sit hus i Vanløse til salg.

Prisen lyder på 12.500.000 kroner for de 232 kvadratmeter på den 755 kvadratmeter store grund i den københavnske forstad.

Hvis det lykkes 'X Factor'-dommeren at få den ønskede pris for hjemmet, så er det en ganske pæn gevinst, han kan score på hussalget.

Ankerstjerne overtog ifølge tingbogen huset 1. marts 2018. Dengang betalte han 9.995.000 kroner for boligen, som blev bygget i 1920.

'I et fredeligt kvarter centralt i Vanløse finder man denne unikke ejendom, der byder på 232 godt indrettede kvadratmeter samt en stor, anvendelig kælder og et utal af solrige terrasser. Her er der plads til den store eller sammenbragte børnefamilie, men også parret, der sætter pris på plads og kvalitet, vil føle sig hjemme i denne flot renoverede villa,' lyder det blandt andet i salgsopstillingen.

Her fremgår det desuden, at der er en 108 kvadratmeter stor kælder med vaskerum, fem værelser og en 'charmerende vinkælder'.

Seerne har i de seneste to sæsoner haft mulighed for at se Lars Ankerstjerne som dommer i 'X Factor' på TV2. Når programmet vender tilbage, bliver det dog uden ham i dommerstolen, fortalte han i starten af juli.

Den 36-årige musiker danner privat par med skuespillerinden Lise Koefoed, som han i oktober 2018 fik en datter med.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Ankerstjerne, men det har endnu ikke været muligt.