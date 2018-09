Efter få måneder sammen: Dansk kendispar er blevet gift

Danseren Claudia Rex og skuespilleren Pelle Emil Hebsgaard kan nu kalde sig for mand og kone.

Lørdag eftermiddag har de to nemlig sagt ja til hinanden i Frederiksborg Slotskirke.

I december afslørede de to turtelduer på deres sociale medier, at de var blevet forlovet, efter de havde været kærester i et par måneder.

Og nu har de så givet deres 'ja' til hinanden.

Flere af Claudia Rex' tidligere kolleger deltager tilsyneladende til brylluppet.

Både Mads Vad og Thomas Evers Poulsen har i hvert fald delt billeder af det nygifte par på deres sociale medier.

Meget forelskede

Pelle Emil Hebsgaard har tidligere fortalt Ekstra Bladet, at han og Rex er MEGET glade sammen.

- Vi er faldet fuldstændigt pladask for hinanden med 6.000 kilometer i timen. Jeg er 14 år igen og helt lykkelig, sagde han med et stort grin i maj.

Parret mødte hinanden gennem fælles bekendte, og så sagde det bang!

- Men hun lander bare lige foran mig, og så slår alting gnister. Alle tandhjul siger bare dikke-dikke-dik. Så vi er meget, meget glade, fortalte han.

Selvom parret på daværende tidspunkt kun havde været sammen i nogle uger, var skuespilleren ingenlunde bange for at bruge store ord om sin 'Vild med dans'-scoring.

- Det er vanvittigt, det der er sket for mig. Jeg føler, at jeg har fundet mit livs kærlighed. Det siger jeg også til hende, for det føler jeg, at hun er, lød det.

I august flyttede parret så sammen i Stenløse, og nu kan de kalde sig ægtefolk.