Efter få måneder sammen: Dybvad skal være far

Da komikeren Tobias Dybvad dukkede op med sin kæreste, Marie Schmidt, under armene til Zulu Awards 2019, som bliver optaget torsdag aften i K.B. Hallen, var det med en stor overraskelse.

De to skal nemlig snart være forældre, og det lagde Marie Schmidt bestemt ikke skjul på i sin tætsiddende grønne kjole, som hun bar i aftenens festlige anledning.

- Vi skal giftes, men det bliver først i 2021, lød det fra Tobias Dybvad med et grin.

- Ja, jeg skal lige være færdig med at amme, så jeg kan få nogle drinks, sagde Marie og kiggede kærligt ned på sin struttende mave.

Dansk komiker forlovet på Maui

Bliver en lille dreng

Marie Schmidt har allerede termin til sommer, så der går ikke længe, før to bliver til tre.

- Det bliver skønt. Det bliver til sommer, og det bliver en dreng. Jeg glæder mig. Det har jeg sgu aldrig prøvet, sagde Dybvad med et grin.

De to har allerede fundet navnet til deres lille ny.

- Vi har fundet det. Men vi vil ikke afsløre det endnu. Der er så mange holdninger til navne, så det vil vi vente med at melde det ud. Hvad hvis folk synes, det er lort, så skal vi finde på noget nyt, grinede Dybvad.

- Det bliver fantastisk. Det er lige om lidt, lød det videre fra Dybvad.

Se også: Tobias Dybvad afslører: Her er min nye kæreste

Forlovet på Hawaii

Til Ekstra Bladet fortalte Tobias Dybvad i starten af januar, at han havde friet til Marie Schmidt på Hawaii.

'Jeg kan bekræfte, at jeg friede 2. juledag, en smuk morgen på Maui, og at hun sagde ja', skrev Dybvad dengang i en sms til Ekstra Bladet.

'Vi aner ikke hvor og hvornår, vi skal giftes - vi er bare skide glade og forelskede', tilføjede han om den glædelige begivenheden.

Det er blot et år siden, at Dybvad erklærede, at han gerne ville finde en kæreste i forbindelse med sit show stand-up show 'Fasser partner'.

– Bare det at sige det højt – 'jeg vil gerne have en kæreste' – både over for mig selv og over for et publikum, det er sjovt, for jeg har altid selv syntes, det var en lidt desperat udmelding. Man kan hurtigt komme til at lyde, som om man bare gerne vil ha' en eller anden. Og det gør det til et sjovt emne at tale om på scenen, forklarede komikeren til Alt for damerne om sin kærestemission, der altså må siges at være lykkedes til fulde.

I august 2018 annoncerede han nemlig, at han havde fundet kærligheden hos Marie.