Efter få måneder sammen: Mascha og kæresten tager stor beslutning

Mascha Vang er klar til at hive teltpælene op og flytte til Jylland

I en længere periode har bloggeren og forretningskvinden Mascha Vang gået og funderet over, hvorvidt hun skal flytte til Kolding, hvor hendes nye kæreste Troels arbejder som jagerpilot, eller om hun skal blive på Sjælland.

Men nu er hun kommet nærmere en beslutning.

Det afslørede hun over for Ekstra Bladet torsdag aften på den røde løber til Zulu Comedy Galla.

- Jeg har jo gået og tumlet meget med det her 'projekt flyt til Kolding'. Vi arbejder på det, og det kommer til at ske. Men lige nu er det pendleri frem og tilbage. Vi pendler meget, og det er meget frem og tilbage, sagde Mascha Vang, der havde sin kæreste Troels med under armen på den røde løber.

Det er ikke mere end et par måneder siden, at Mascha Vang annoncerede, at hun nu havde fundet kærligheden i Troels.

Mascha Vang er klar på at flytte til Kolding. Foto: Mogens Flindt

Ingen anden udvej

Ifølge Mascha Vang er der ingen anden udvej end at flytte til Kolding, hvis hun gerne vil have mere tid sammen med Troels. Han arbejder nemlig som jagerpilot og har derfor ikke mulighed for at flytte til Sjælland lige foreløbig.

- Det kan ikke være herovre (på Sjælland, red.), desværre. Det er på grund af Troels' arbejde, lød det fra Mascha Vang.

Planerne om at rykke til Kolding får dog ikke kun konsekvenser for Mascha Vang, der skal forlade sit elskede hus. Også hendes datter, Hollie Nolia, som lige er startet i skole, kan se frem til store ændringer.

- Men det er jo så heldigt, at de også har skole derovre. Så Hollie Nollia skal skifte skole, lød det fra bloggeren.

Mascha Vang er dog ikke i tvivl. Kolding er kun en midlertidig løsning.

- Vi køber ikke noget gravsted derovre, nej. Det gør vi ikke. Jeg vil gerne tilbage mod København. Troels er også fra Lyngby, så det er kun på grund af arbejdet, at vi er nødt til det lige nu, siger hun og understreger, at der dog også er gode ting ved at flytte til Jylland.

- Min mor er også rigtig glad for, at vi flytter, og det siger Hollie Noliia også: 'Jamen mor, så er vi tættere på mormor'. Det er også rigtigt. Så der er også mange gode ting ved det.

- Det bliver da rigtig fantastisk at få dem herover, tilføjede Troels, inden det glade par fortsatte ind i salen i Operaen i København for at se det store show til Zulu Comedy Galla.