Efter få måneder: Single igen

Det var en glad Peter Birch, der tilbage i september kunne fortælle Ekstra Bladet, at han havde fundet kærligheden hos Kalani Saksager, og at de to nu kaldte sig kærester.

- Vi er faktisk sammen uafbrudt. Jeg tror, vi faldt for hinandens personligheder. Vi er meget forskellige. Faktisk som dag og nat, og det er mega spændende, sagde han og fortalte, at parret havde været kærester i en måneds tid og allerede talte om at flytte sammen.

Men kærligheden varede ikke ved, og de to har nu valgt at gå fra hinanden.

Det bekræfter parret over for Ekstra Bladet.

- Vi er gået fra hinanden. Vi er stoppet, og vi er begge singler, lyder det fra Peter Birch.

Han fortæller ærligt, at han og Kalani Saksager har slået op, fordi det har været svært for ham at holde sig til én kvinde.

- Jeg havde skrevet med flere andre piger på SnapChat (socialt medie, red.), og det er selvfølgelig ikke okay. Jeg forstår godt, at hun er sur over det, og på grund af det har hun valgt at slå op, og så prøver vi at finde ud af det. Men hun er meget såret lige nu, siger han videre.

Peter Birch har tidligere blandt andre dannet par med realitydeltageren Amalie Szigethy, som han mødte i 'Paradise Hotel'. Foto: Anthon Unger

Kalani Saksager lægger over for Ekstra Bladet heller ikke skjul på, at hun er ked af det over bruddet.

- Selvom han ikke har været sammen med en anden, så ser jeg det som utroskab, siger hun og fortsætter:

- Jeg har sagt til ham, at han kan vælge imellem at være 'Ulven Peter' og spilde sit liv med mange piger og fester eller få et liv med mig med rigtige følelser og med en kvinde, der står foran ham og er der for ham, og hvor det hele ikke handler om likes, siger hun og tilføjer:

- Det er han ved at finde ud af nu. Men hvis tingene fortsætter med at være, som de er nu, så kan jeg ikke være en del af det, siger Kalani Saksager, mens Peter Birch fortæller, at han vil tage det til efterretning og arbejde med sig selv for at de med tiden kan få deres forhold til at fungere igen.

