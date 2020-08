Efter få måneder: Står til milliongevinst

Ikke mere end et par måneder nåede Medina og ægtefællen, Malo Chapsal, at være ejere af en luksuriøs lejlighed med tagterrasse på Frederiksberg, før den nu igen er sat til salg.

Det skriver Se og Hør.

1. marts overtog de ifølge Tinglysningen den 107 kvadratmeter store herlighed efter at have betalt prisen på 6.775.000 kroner. Nu ser de ud til at kunne tjene en ordentlig skilling på salget.

Lejligheden er nemlig udbudt til 8,5 millioner kroner. Dermed kan Medina og Malo score en fortjeneste på hele 1,72 millioner kroner, hvis lejligheden bliver solgt til udbudsprisen.

Taglejligheden på Medina og Malo Chapsals lejlighed. Foto: Nybolig Dragør

Medina og Malo kan tjene omtrent 1,7 millioner, hvis lejligheden sælges til udbudsprisen. Foto: Nybolig Dragør

Det er heller ikke første gang i år, at Medina har en ejendom på boligmarkedet. Den 37-årige sangerinde solgte tidligere på året sit hus i Charlottenlund til 13.160.000 kroner - hvilket er noget mindre end de 14.500.000 kroner, det blev udbudt til i august sidste år.

Medina og Malo Chapsal blev gift i juni måned. I juni 2018 stod de frem som par i offentligheden.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Medinas manager, Thomas Børresen, men det har endnu ikke været muligt.

