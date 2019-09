Efter få måneder: Tager stort skridt med kendt kæreste

Tilbage i juni i år afslørede den 32-årige skuespillerinde Julie Christiansen, at hun og den kendte balletdanser Benjamin Buza er blevet kærester.

Selvom de to ikke har været kærester længe, har de nu valgt at flytte sammen i Julie Christiansens lejlighed på Vesterbro.

Det bekræfter skuespilleren, der blandt andet er kendt fra filmen 'Lykke-Per' og tv-serien 'Lykke', over for Ekstra Bladet.

- Ja, vi er flyttet sammen hos mig på Vesterbro, fortæller hun.

På Instagram har Julie Christiansen også delt et billede fra flytningen, hvor det ser ud til, at der også har været tid til hygge med pizza og rødvin sammen med familie og venner imellem de mange kasser, der skulle slæbes op til Julie Christiansens lejlighed.

Julie Christiansen har tidligere været aldeles hemmelighedsfuld omkring sit forhold til den kendte balletdanser, som hun ikke har været meget for at afsløre detaljer om.

- Det (hvor vi mødte hinanden, red.) holder vi for os selv, men jeg er meget glad. Han er et fantastisk menneske, har hun tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

Benjamin Buza er en anerkendt balletdanser. Foto: Mads Nissen

Kongelig balletdanser

Balletdanseren Benjamin Buza medvirkede i 2017 i DR3-serien 'I forreste række', hvor seerne fulgte hans kamp for at vende tilbage til balletscenen efter en alvorlig skade i sin fod.

- Hele min karriere blev sat på pause, men det var ikke kun det, sagde korpsdanseren i tv-programmet og fortsatte:

- Pludselig følte jeg, at den helt ville stoppe, fordi skaden var så voldsom. Et eller andet sted troede jeg, at ballet var et færdigt kapitel for mig. Jeg var helt ud af kredsløbet på teatret, og jeg var ikke en del af hverdagen derinde. I de første seks-otte måneder gik jeg for mig selv, sagde Benjamin Buza, der dog vendte stærkt tilbage til balletten, efter han var kommet over sin skade.

Julie Christiansen på den røde løber til 'Til vi falder'. Foto: Mogens Flindt

Benjamin Buza blev i 2008 en del af Den Kongelige Ballet og har siden 2010 været en fast del af danserne. Han har blandt andet medvirket i forestillingerne 'Svanesøen' og 'Tornerose'.

Under sin ufrivillige pause fra dansen, tog han en HF og arbejdede på en digtsamling, som udkom samme år. I dag er han igen tilbage på scenen på Det Kongelige Teater i København.

Julie Christiansen kan snart opleves i filmen 'Kollision', som er et dansk drama med Nikolaj Lie Kaas og Cecilie Stenspil i hovedrollerne. Filmen er instrueret af Avaz-brødene Mehdi, Milad og Misam.

