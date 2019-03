Efter faderens død: Det var virkelig hårdt

Bea Sarockaite udtaler, at hendes far gav hende viljestyrke og håb, inden han gik bort

Tragedien ramte Bea Sarockaite og hendes familie tidligere på ugen, da hendes far fik en hjerneblødning, der tog livet af ham.

Han åndede ud torsdag, og Bea Sarockaite nåede at sige et sidste farvel, inden hans hjerte stoppede med at slå.

På Instagram har hun til et billede af en blå himmel delt et længere skriv, hvor hun sørger over sin elskede fars alt for tidlige bortgang.

'Det var virkelig hårdt at se ham for sidste gang, jeg kan slet ikke sætte ord på det,' skriver hun blandt andet.

Det pludselige dødsfald betød, at den 18-årige sønderjyde og hendes kompagnon i programmet, Maria Meldgaard Mortensen, valgte at udgå af 'X Factor'.

Bea Sarockaite skriver desuden på Instagram, at hjerneblødningen ramte pludseligt, og at dødsfaldet derfor var uventet.

'Jeg er så chokeret over hans pludselige død, og jeg ønsker jeg kunne have snakket med ham for sidste gang.'

'Det hele har været så overvældende at opleve, og ord kan ikke beskrive sorgen over min fars død.'

'Han har givet mig den største viljestyrke og håb. Han vil altid være en stor del af mig. Jeg elsker ham forevigt,' skriver hun.

Dybt taknemmelig

Bea Sarockaite og Maria Meldgaard Mortensen, der udgør duoen Maria og Bea, gjorde sig tidligt i programmet bemærket ved at optræde med rapsange.

Videoen fra en af deres optrædener gik også viralt og blev på kort tid set af mere end to millioner på YouTube.

Således takker hun for den massive opbakning i kølvandet på faderens dødsfald.

'Jeg er dybt taknemmelig for alle jeres søde beskeder og forståelsen, det har været en hjælp ikke at stå med det alene - virkelig,' skriver hun.

TV2 oplyser, at hverken Maria og Bea ønsker at udtale sig yderligere.