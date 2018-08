Efter færdselsuheld: Kæresten afslører Christophers tilstand

Sangerens partner, Cecilie Haugaard, fortæller, at han er 'okay' efter sit biluheld tidligere i dag

Den danske popstjerne Christopher var fredag eftermiddag involveret i et mindre færdselsuheld på Amager Boulevard foran Casino Copenhagen i centrum af hovedstaden.

Et vidne, der kørte forbi uheldet netop som det skete, fortæller, at en sølvgrå Porsche Macan Turbo af uvisse årsager kørte op i bagenden af en forankørende folkevogn. Efterfølgende så han popstjernen Christopher træde ud af bilen.

- Han skyndte sig ud af bilen, lige da ulykken var sket, og gik op til den sølvgrå folkevogn. Føreren af folkevognen så ikke ud til at ville ud af bilen. Det lignede, at vedkommende havde slået nakken, fortæller læseren til Ekstra Bladet.

- Ulykken bremsede trafikken og to spor var spærret, siger vidnet.

Ekstra Bladet var efterfølgende i kontakt med Københavns Politi, der oplyste, at to personer i forbindelse med ulykken har klaget over nakkesmerter.

20 minutter efter sammenstødet kørte Christopher fra stedet i den sølvgrå Porsche Macan Turbo.

Alene hjemme

Men med mindre han sætter kursen direkte mod Jylland, må han se langt efter et trøstende kys og et kram fra kæresten - 25-årige Cecilie Haugaard. Hun er nemlig netop nu til Smukfest i bøgeskoven ved Skanderborg.

Christopher og Cecilie til DMA. Foto: Mogens Flindt

Nyheden om den uheldige episode er dog nået frem til Cecilie, der forsikrer Ekstra Bladets reporter i bøgeskoven om, at sangeren ikke har lidt overlast.

- Han er okay. All good. Der var ikke noget fare der. Det kan jo ske. Han er en virkelig god bilist, siger Cecilie og kommer med en forklaring på, hvad der skete, da de to biler tørnede sammen:

- Nogle gange stopper den foran dig meget, meget hurtigt, og så skal du også reagere hurtigt. Heldigvis reagerede han hurtigt.

Så det var ham foran?

- Ja.

Cecilie Haugaard nyder sommeren og musikken på Smukfest, mens kæresten knokler i hovedstaden. Foto: Per Lange

Hårdt arbejde

Cecilie fortæller desuden, at det ikke er med hendes gode vilje, at hun ikke har fået Christopher med til dette års Smukfest.

- Han er i studiet for tiden. Jeg ville så gerne have ham med, og han ville også så gerne være her, men han skulle desværre arbejde. Vi har holdt ferie, så nu er det bare arbejde.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Christopher via hans manager ved Warner Music Danmark.

