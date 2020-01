Efter fødslen: Nu afslører Linda P. hemmelighed

En lykkelig Linda P. afslørede i sidste uge, at hun er blevet mor for første gang i en alder af 35 år.

'Alle har det godt. Det blev en baby,' skrev komikeren i et opslag på Instagram, hvor hun delte et billede af det nyfødte barns hånd.

Dansk stjernepar afslører stor nyhed

Opslaget gav dog ingen indikationer om, hvilket køn Linda P. har født - en oplysning, der også har været en hemmelighed i hele graviditeten. Men det løfter hun nu sløret for over for Ekstra Bladet. Det sker i en e-mail.

'Jeg kan bekræfte, det er en pige,' skriver den nybagte mor, som på nuværende tidspunkt ikke ønsker at sætte flere ord på fødslen.

I stedet vil Linda P. nu nyde sin barsel og tiden med sin førstefødte datter.

Det får hun også rig mulighed for i den kommende tid, hvor hun efter planen ellers skulle have været Danmark rundt med comedy-showet ’Sabotagehunger’. Turnéen udskød hun dog, da hun blev gravid, og hun skal i stedet landet rundt med det i efteråret 2020 og starten af 2021.

Se også: Spang svarer igen på kritik

Linda P. var gravid, da hun i sommeren 2019 gik på scenen til Smukfest. Foto: Per Lange

Mor fandt kæresten

Faren til datteren er en mand fra Bornholm, som komikeren fandt sammen med i sommeren 2018.

- Det var faktisk min mor, der fandt ham. Hun havde været på ferie på Bornholm, og så kom hun hjem og sagde: 'Jeg har fundet dit match'. Og hun kender mig jo ret godt, fortalte hun dengang til B.T.

I sommeren 2019 afslørede Linda P. så, at parret ventede deres første barn sammen.

'Flere har allerede spurgt, hvem faderen er. Og det er en dejlig mand. Men han er bornholmer ... hvilket betyder, at der var en 93,4 procent risiko for, at ungen også ville komme til at tale bornholmsk. Netop derfor har jeg måttet bruge nogle måneder på at overveje om jeg ville have barnet ... Det blev et ja,' skrev hun dengang på Instagram.

Se også: Kendt duo trækker stikket: - Det bliver hårdt