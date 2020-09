Efter forlist forhold: Har fundet kærligheden

Det har gået meget op og ned for 'Paradise Hotel'-deltageren Tobias Friberg, der har været sammen med og slået op med ekskæresten Ida et par gange.

Nu er forholdet dog forbi, og til Ekstra Bladet fortæller Tobias, at han har fundet kærligheden på ny.

- Jeg ser en sød pige, som minder meget om mig selv. Vi kender begge til angst, og generelt har vi bare være ude for de samme ting i livet, lyder det.

De to begyndte at skrive sammen på Instagram, og de havde også aftalt at ses, da det pludselig gik galt.

- Vi havde en aftale om at mødes for nogle måneder siden, hvor jeg faktisk brændte hende af, da jeg gik tilbage til Ida (ekskæreste red.), forklarer Tobias.

Tobias er meget glad for sin nye kæreste. Foto: Privat

'Dejligt med en kvinde'

Men alligevel tog han chancen, da forholdet til Ida var forbi og skrev igen.

- Jeg skrev til Natascha, selvom jeg havde brændt hende af før. Og hun ville heldigvis gerne mødes. Vi mødtes bare helt uforpligtende og gik en tur med hendes hund. Så tog det ene det andet, og vi har været sammen hele tiden lige siden. Så det er skønt!

Ifølge Tobias er der også en særlig grund til, at det går bedre med forholdet denne gang.

- Det er dejligt med en kvinde på 29 år og ikke en lille pige på 20 år. Hun har også en datter, som jeg allerede efter kort tid har fået et fantastisk forhold til.

Realitydeltageren fortæller, at de to tager det en dag ad gangen, men at han er meget glad for sin nye kæreste.