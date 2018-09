Efter forlist tv-ægteskab: Nu tager hun en drastisk beslutning

Hun havde håbet på, at eksperterne i DR-datingprogrammet 'Gift ved første blik' havde fundet den perfekte mand til hende. Og selvom Camilla Ellekilde Høj og Nicolas Feer som det eneste par i den seneste sæson af 'Gift ved første blik' gav deres arrangerede ægteskab en ekstra chance, da kameraerne slukkede, holdt det ikke.

Parret er for længst blevet skilt, og nu er Camilla Ellekilde Høj klar til at sætte endnu et punktum i historien om sin deltagelse i kærlighedseksperimentet.

Den 34-årige pædagog har besluttet, at hun vil sælge sin brudekjole. Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Det er selvfølgelig med blandede følelser jeg sælger den, det er jo min brudekjole, som vækker en masse ting i mig. Men jeg tænker heller ikke, at den skal genbruges, hvis jeg skal giftes igen, siger hun med et smil.

Camilla Ellekilde Høj sælger sin kjole via sin profil på Instagram, og prisen på den er 8500 kroner.

- Men jeg sælger den heller ikke til hvem som helst. Jeg synes jo selv, at den er mega smuk, og det er med meget blandede følelser, jeg gør det, understreger hun.

Camilla Ellekilde Høj har i dag et fint forhold til en tv-eksmand og er begyndt at date igen.

- Det har været op og ned, der har været flirts og desværre igen en del, som ikke blev til noget. Så den dag i dag er jeg stadig single og ønsker stadig kæreste, men måske der er noget på vej, har hun forklaret.

Andet program i den nye sæson 'Gift ved første blik' vises på DR1 i aften klokken 20.