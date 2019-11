Efter 'Forsidefruer'-drama: - Vil ikke deltage længere

Bubber afslører: Har gjort barnepigen gravid

Det er ikke noget nyt, at der er drama forbundet med TV3-programmet 'Forsidefruer', men torsdag gik bølgerne for alvor højt mellem Janni Ree og Amalie Szigethy.

I forbindelse med afsnittet langede Janni Ree kraftigt ud efter TV3 og produktionsselskabet Blu, som ifølge hende har klippet programmerne helt forkert igennem længere tid.

- Jeg har sagt til Blu og TV3, at det er for meget, at de kan klippe i et program, så hun (Amalie, red.) fremstår som et mobbeoffer. Det er hun på ingen måde. Hvis nogen bliver mobbet, så er det altså os andre, sagde Janni og fortsatte:

- Blu er jo nødt til at redde hendes røv. De er nødt til at gå ind, fordi det hele bliver for voldsomt, hvis vi alle har oplevet det samme med hende og nærmest står sammen mod hende. Så de er nødt til at få noget sympati over på hendes side, men det er jo bare forkert, for det er ikke sandheden. Og så bliver jeg jo gjort til syndebuk.

I den forbindelse fortalte hun også, at den dårlige klipning ikke umiddelbart var noget, der ville få konsekvenser for hendes deltagelse i 'Forsidefruer' på længere sigt.

Men noget tyder dog på, at hun er kommet på andre tanker, efter hun har sovet på det hele. Fredag har hun nemlig lagt et langt opslag på Instagram.

'Efter en lang snak med min dejlige mand i går er vi blevet enige om, at det er grænsen for, hvad vi vil finde os i. Klipningen af 'Forsidefruer' er så langt fra virkeligheden', starter hun opslaget.

Vil ikke længere deltage

Ekstra Bladet har været i kontakt med Janni Ree, som oplyser, at hun ikke har yderligere kommentarer end opslaget på Instagram, hvor hun mere end antyder, at hun er klar til at trække sig fra 'Forsidefruer'.

'Karsten (Ree, hendes mand, red.) og jeg har budt ind med rigtig meget i serien, og vi synes, det er usmageligt at klippe på den måde. Vi håber, at folk kan gennemskue det hele.'

'Vi vil ikke mere deltage i sådan et program, som Karsten udtrykker det. Det er simpelthen for tarveligt', slutter hun opslaget.

I opslaget retter Janni Ree igen stor kritik mod Amalie og produktionen bag 'Forsidefruer'. Hun mener, at de bevidst klipper det ud, når Amalie er grov og går over stregen mod de andre fruer, og dermed kommer hun til at fremstå som et mobbeoffer for de andre.

Amalie og TV3 afviser

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra TV3, men det har endnu ikke været muligt.

Da tv-kanalen torsdag blev konfronteret med Janni Rees oprindelige kritik af klipningen, kunne de dog ikke genkende den. Det gjorde de klart i et mailsvar fra Kenneth Kristensen, VP Content hos Nordic Entertainment Group.

'I 'Forsidefruer' er vi meget tæt på vores medvirkende. Vi følger deres liv på godt ondt, og deres indbyrdes relationer er en vigtig del af serien – også når der er konflikter.'

'Vi gør os altid umage for ikke at favorisere nogen og lader alle parter komme til orde, men konflikter har som ofte mange nuancer og facetter og lever videre, efter kameraet er slukket. Det, vi skildrer, er et øjebliksbillede med respekt for alle vores medvirkende.'

Heller ikke Amalie Szigethy var enig med Janni Ree, da Ekstra Bladet torsdag spurgte hende til kritikken.

- Jeg kan godt forstå, at Janni siger det, for man vil jo altid forsøge at fremstå bedst muligt. Men det har været fuldstændig, som man har set det på tv. Der er absolut ikke klippet noget ud til min fordel, så jeg skal ligne et mobbeoffer. Jeg har aldrig hørt noget lignende, sagde Amalie blandt andet.

- Hvis jeg havde sagt en led kommentar om en af de andre, så kan jeg love dig for, at de ville tage det med, for det er guf for seerne. Men når jeg ikke har sagt det, så kan de jo ikke tage det med. Det er sandheden, og sådan er det jo bare. De kan jo ikke tage noget med i programmet, som aldrig er sket, fastslog hun desuden.

Tiden vil vise, om Janni Ree virkelig er fortid i 'Forsidefruer', der torsdag i næste uge har sæsonafslutning med et talkshow.

