Efter hård beslutning: Sælger på rekordtid

I slutningen af august satte 58-årige Pernille Aalund og 51-årige Kim Boye deres hjem i Ledøje i Nordsjælland til salg. Kun lidt over to uger senere er den 233 kvadratmeter store villa nu solgt.

Det fortæller Pernille Aalund til Ekstra Bladet.

Samtidig forklarer hun også, at de stadig er midt i salgsprocessen. Men parret har fundet et nyt hjem, som de glæder sig til at overtage.

- Det er et meget specielt hus, vi har købt, siger Pernille Aalund.

Hun har siden 2017 været gift med Kim Boye, som er tidligere professionel fodboldspiller. Nu er han mentalcoach - blandt andet for en række fodboldspillere. Parret glæder sig til at overtage deres nye hus.

- Vi tager hul på et nyt kapitel, livet er et eventyr, siger hun og fortsætter:

- Hvis man har drømt om at kigge på havet hele sit liv, så skal man jo gøre, hvad man kan, for at det sker, før det er for sent.

Huset er solgt til udbudsprisen, fortæller Pernille Aalund til Ekstra Bladet, hun ønsker dog ikke at uddybe, hvad huset er solgt til. Men huset blev i august sat til salg for 4.695.000 kroner.

Svært farvel

Da huset blev sat til salg i august fortalte Pernille Aalund til Ekstra Bladet, at det var en svær beslutning.

- Det har været en sindssygt svær beslutning at sætte det til salg ... men faktisk også en nem beslutning, sagde Pernille Aalund og beskrev det som en luksussituation.

- Det er hårdt at sige farvel til noget, vi elsker så højt, og som vi har så mange gode minder med. Vi købte huset, da vi besluttede, at vi ville starte helt forfra. Jeg skulle stoppe med at arbejde på Aller, og Kim skulle stoppe med det, han lavede der. Så vi købte det for at starte et helt nyt kapitel, og siden har det været vores kærlighedsprojekt, fortalte hun.

