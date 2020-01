Efter hård kritik på 'Paradise': - Jeg er ligeglad

Stemningen skiftede lynhurtigt i torsdagens afsnit af 'Paradise Hotel'. Deltagerne var i højt humør efter Miss Paradise-konkurrencen, men da de kom op i loungen og mødte den nye gæst og tidligere medvirkende, Jonas Ptak, blev de ikke ligefrem henrygte.

Blandt andet lød det fra Tobias, Sarah, Ida og Silke, at Jonas virkede 'pissearrogant og irriterende'.

- Jeg synes, Jonas er meget svær at komme ind på. Han har en pissearrogant holdning til alting, og han gider dårligt nok at kigge på en, når man taler til ham. Jeg kan slet ikke bruge det til noget, forklarede Tobias.

Dyrker 'forbudt' tv-sex: Klamt og ydmygende

Jonas medvirkede også i 'Paradise Hotel' i 2017. Foto: NENT GROUP DANMARK

Nu fortæller Jonas til Ekstra Bladet, at han synes, de andre gæster burde have taget bedre imod ham.

- Jeg kan godt forstå, at de måske var lidt frustrerede over, at der kom en gammel spiller ind, som kendte spillet i forvejen. Men jeg synes, det burde være deres opgave at byde mig velkommen og sige hej. Jeg føler ikke, jeg burde være den, der skulle være sød og imødekommende, når det er mig, der er den nye. De har selvfølgelig også haft en lang dag, men de tog ikke særlig godt imod mig, lyder det fra Jonas.

Han lader dog ikke de hårde ord fra de andre deltagere slå ham ud:

- Jeg tjekkede ind klokken to om natten, så det havde været en lang dag og aften. Jeg var rigtig træt og ville faktisk bare gerne i seng og sove. Det var mit fokus lige der og ikke så meget, hvad de tænkte om mig.

- Jeg er en reserveret type, og når jeg så også var træt oveni, gjorde det ikke situationen bedre. Men jeg er, som jeg er, og hvis de andre føler, at jeg er arrogant, så må de synes, jeg er det. Jeg er vant til, at folk føler, jeg er arrogant. Det har jeg det sådan set fint med. Jeg er ikke ærgerlig over, hvordan de opfattede mig, det er sgu fint. Jeg er faktisk ret ligeglad.

Raser efter 'Paradise': - Ikke fortjent