Reality Awards har på det seneste været i massiv modvind, efter de har nomineret realitystjernen og Bronuts-ejeren Türker Alici til årets bedste mandlige realitydeltager ved prisshowet, der foregår til januar.

Türker Alici blev nemlig smidt ud af den seneste sæson af 'Paradise Hotel' for vold mod deltageren Sarah Dohn, da han tyrede en fyldt vandflaske i hovedet på hende, og flere har derfor fundet det forkasteligt, at Türker Alici er nomineret i kategorien.

Reality Awards har tidligere over for Ekstra Bladet forsvaret den kontroversielle nominering.

- Türker er nomineret, fordi han i 28 afsnit var en bærende karakter i 'Paradise Hotel'. Den omtalte episode blev vist og omtalt i programmet. Der har ikke været et retsligt efterspil, men han har efterfølgende beklaget adskillige gange, lød det i den forbindelse fra Kit Nielsen, der arrangerer Reality Awards.

Men nu vælger Türker Alici selv at trække sig fra nomineringen.

Efter hård kritik: Trækker sig øjeblikkeligt

Det fortæller han i en video på Instagram.

- Mit navn er meget populært lige pt i alle medier, og man ender i sådan nogle situationer, om man vil det eller ej, lyder det fra Türker Alici, der fortsætter:

- Reality Awards er det fedeste arrangement, hvor man hylder de år, der er gået, i realityverdenen. Det er noget af det fedeste. Men der er også en grænse for, hvor meget man vil gå for at få en titel. Jeg er nomineret i bedste mandlige realitydeltager, fortæller han videre, inden han proklamerer, at han trækker sig, efter sagen er begyndt at gå ud over hans virksomhed.

Artiklen fortsætter under videoen...

- Folk kan sige, hvad de vil om mig, men når det begynder at gå ud over mit firma, synes jeg ikke, det er så fedt længere. For jeg føler, jeg har et ansvar, jeg skal stå ved for mine tre partnere. Derfor trækker jeg mig for årets bedste mandlige deltager. Jeg ved, jeg kommer til at skuffe Kit og company. De har gjort alt for, at sådan en ting ikke skulle komme i vejen. Men der er mere i verden end bare en pris. Jeg har et ansvar for min partnere, jeg vil stå ved.

Sarah Dohn raser: I hylder en voldsmand Sarah Dohn, som var kvinden, der fik vandflasken kastet i hovedet, er en af dem, der i forbindelse med Türkers nominering har været til tasterne på de sociale medier og udtrykt sin kritik. - Nu er den her sag mellem mig og Türker fra Mexico kommet op igen. Jeg kan mærke, at det blusser så hurtigt op, og jeg kan egentlig godt forstå det. Jeg valgte dengang i sin tid at kommentere meget blidt på det, og jeg talte lidt folk efter munden og sagde: 'ja, vi har sluttet fred, der er ikke så meget i det', lød det fra Sarah Dohn i en video på Instagram. - Det har vi også. Jeg har intet ondt at sige om Türker. Det har jeg virkelig ikke, men det er hele princippet i håndteringen af episoden, fordi der også var den episode med mig, hvor jeg udtalte noget, som kunne tolkes racistisk. Der blev fjernet et helt afsnit, selvom det ikke var racistisk, men bare kunne tolkes sådan. Her er der ingen tvivl om, at det er forkert, det der sker i dette afsnit, og det ligger stadig frit, så det kan ses. Tidligere har Sarah Dohn ellers flere gange understreget, at hun og Türker Alici var på god fod og opfordret hendes følgere til at tage hele situationen med et gran salt. Men piben fik pludselig en anden lyd. Meget uforstående

Dohn fortsætter med at fortælle, at hun oplevede, at mange tog Türkers parti i forbindelse med episoden, og i den forbindelse langer hun ud efter Viaplay og det faktum, at Türker i år er nomineret som årets bedste mandlige realitydeltager til Reality Awards for sin deltagelse i 'Paradise Hotel' trods hændelsen. Hun mener nemlig, at de dermed hylder en voldsmand. - Det er jeg bare mega uforstående over for, for han er blevet smidt ud af 'Paradise' for vold mod en kvinde. Jeg synes, at Türker har gjort det godt i alle sine realityprogrammer og bla bla bla, det er slet ikke det, siger hun og forsætter: - Men jeg mener bare, at det er så forkert et signal at sende, at han er blevet nomineret til den bedste mandlige realitydeltager for et program, hvor han egentlig er blevet smidt ud for vold mod en kvinde, siger hun og tilføjer: - Ligesom i mange andre realityprogrammer, er der bare nogle forkerte ting, som slet ikke hører hjemme, fordi vi har så mange, der følger med, og mange der ser op til os. Det er bare min ærlige mening. Vis mere Luk

'Undskyld mange gange'

I videoen opfordrer realitydeltageren samtidig til, at man ikke stemmer på ham, såfremt Reality Awards ikke vælger at fjerne nomineringen.

Raser: I hylder en voldsmand

- Undskyld mange gange for at jeg laver denne her video, Kit og company. Uden jeg har gjort jer opmærksomme på det. Når min forretning bliver blandet ind i det, synes jeg ikke, det er fair. Hverken over for mig eller mine partnere, siger han i videoen.

Til Ekstra Bladet oplyser Kit Nielsen, der står bag Reality Awards, at de i juryen nu har valgt at fjerne Türker Alici fra alle sine nomineringer til awardsshowet.

Læs hele juryens udtalelse i boksen herunder:

Fjerner ham fra samtlige nomineringer 'Reality Awards blev skabt for at hylde året, der er gået i dansk reality. Awarden tager stor afstand fra vold, og nomineringen skyldtes udelukkende, at Türker lagde sig fladt ned og beklagede, samtidig med at Sarah Dohn efterfølgende forklarede, at hun ikke så det som en voldshandling og opfordrede folk til ikke at dømme ham på baggrund af episoden. Set i lyset af de seneste dages udvikling – og Türkers ønske om at få annulleret sin nominering, er det derfor besluttet, at Türker fjernes fra samtlige kategorier, hvor han også var nomineret', lyder det fra Kit Nielsen, der står bag Reality Awards'. 'For yderligere kommentarer til den omtalte hændelse henvises der til det skriv, der blev lagt på awardens sociale medier søndag aften', lyder det videre.

Du kan læse Reality Awards' opslag fra søndag aften her:

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Türker Alici, men det har i skrivende stund ikke været muligt.